Taylor Swift sulla cancellazione dei concerti di Vienna: "Devastante, ho provato paura e senso di colpa" Taylor Swift commenta con un post su Instagram la cancellazione delle date dei suoi concerti a Vienna: "Il motivo mi ha riempito di senso di colpa e di paura".

Taylor Swift rompe il silenzio sulla cancellazione dei tre concerti in programma a Vienna per l'8, il 9 e il 10 agosto. Gli show erano stati annullati in via precauzionale perché le autorità austriache avevano sventato un attacco terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel. "Avere i nostri concerti di Vienna cancellati è stato devastante" ha scritto la popstar americana in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Taylor Swift sulla cancellazione dei concerti a Vienna: "Senso di colpa e paura"

L'Eras Tour si è concluso il 20 agosto allo stadio si Wembley. Nel lungo messaggio che la popstar lascia sul suo profilo Instagram si dice orgogliosa del suo team, descrivendo i suoi collaboratori come persone impressionati che hanno donato "tempo, energia e competenza agli spettacoli". Nel post c'è spazio anche per menzionare le tre date annullate a Vienna:

Avere cancellato i nostri spettacoli di Vienna è stato devastante. Il motivo delle cancellazioni mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un enorme senso di colpa perché così tante persone avevano pianificato di venire a quegli spettacoli.

La cantante ringrazia le autorità per aver preservato la sicurezza dei fan: "Sono grata per il lavoro svolto, grazie a loro abbiamo pianto concerti e non vite umane. L'amore e l'unità che ho visto nei fan riuniti mi hanno dato molto coraggio".

Perché sono stati cancellati i tre concerti di Taylor Swift a Vienna

I concerti di Taylor Swift previsti per l'8 il 9 e il 10 agosto a Vienna erano stati cancellati dopo che è stato scoperto e sventato un piano per compiere un attentato terroristico durante uno di essi. Ad annunciarlo era stata la società che li aveva organizzati, specificando che i biglietti sarebbero stati rimborsati. Le autorità austriache avevano poi arrestato due persone accusate di essere coinvolte nella pianificazione dell'attacco. Secondo le stime a ciascuna delle tre date avrebbero partecipato circa 65mila spettatori.