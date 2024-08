video suggerito

Taylor Swift, gli attentati sventati in Austria non avranno effetti sui concerti di Londra Lo sventato attentato terroristico per i tre concerti di Vienna non avranno conseguenze sui cinque previsti a Londra nei prossimi giorni. Lo ha affermato la Polizia britannica.

A cura di Francesco Raiola

Taylor Swift

Nonostante la paura corsa tra i fan che avrebbero dovuto assistere ai tre concerti di Taylor Swift a Vienna, cancellati perché le autorità austriache hanno sventato un attentato terroristico, pare che non ci siano ricadute sui concerti che la popstar americana dovrà tenere in Gran Bretagna a partire dal 15 agosto. Nei giorni scorsi è stato ricostruito un possibile attentato che due persone avevano pianificato per il concerto che la cantante avrebbe dovuto tenere in Austria e di cui nei giorni scorsi sono stati svelati alcuni dettagli – dall'uso di macheti ed esplosivi a un'auto per travolgere le persone all'esterno dello stadio -, oltre alle parole di uno dei sospettati, che si sarebbe ispirato ad Al Qaeda e che avrebbe dichiarato di voler uccidere "quante più persone possibili all'esterno del luogo del concerto" come ha scritto l'Associated Press.

Nessun pericolo per i concerti di Londra

Stando a quanto riporta la Reuters, però, la Polizia britannica ha affermato che "non c'era nulla che indicasse che un attacco pianificato a un concerto di Taylor Swift a Vienna avrebbe avuto un impatto sul suo ritorno la prossima settimana allo stadio di Wembley, Londra, per i suoi cinque spettacoli finali in Europa". Ai concerti di Vienna erano attese circa 195 mila persone, in linea con quelle che hanno assistito alle altre date dell'Eras Tour con cui Swift sta girando l'Europa, e ne sono attese di più per i cinque concerti che la popstar americana terrà allo stadio di Wembley dal 15 al 20 agosto, prima di tornare negli Stati Uniti per le tappe finali del tour che ha incassato più nella Storia.

La paura di Swift per gli attentati

"Non c'è nulla che indichi che le questioni indagate dalle autorità austriache avranno un impatto sui prossimi eventi qui a Londra – ha affermato un portavoce della Metropolitan Police di Londra -. Il Met collabora a stretto contatto con i team di sicurezza del locale e altri partner per garantire che siano in atto piani di sicurezza e di controllo appropriati. Come sempre, continueremo a tenere sotto attenta osservazione qualsiasi nuova informazione" ha concluso il portavoce. Per adesso Taylor Swift non si è ancora espressa sull'accaduto, benché qualche anno fa, dopo l'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande e la sparatoria di massa al Route 91 Harvest Music Festival di Las Vegas parlò di un attentato terroristico ai suoi concerti come una delle sue più grandi paure.

Il rimborso dei biglietti di Taylor Swift

Intanto pare che i possessori dei biglietti per i concerti austriaci di Taylor Swift siano stati rimborsati dopo la minaccia terroristica. A tutti i potenziali spettatori, inoltre, è stato ora comunicato che riceveranno un rimborso completo, più il 20% del prezzo del biglietto se scelgono di prendere una nota di credito anziché un rimborso in contanti. A Billboard Stubhub ha dichiarato: "Siamo a conoscenza delle novità riguardanti i prossimi spettacoli annullati di Taylor Swift in Austria. Tutti i possessori di biglietti StubHub saranno avvisati via e-mail, immediatamente. Forniremo immediatamente agli acquirenti di biglietti StubHub un buono del 120% per un altro acquisto, in linea con la nostra politica di cancellazione degli eventi e la nostra garanzia FanProtect. Gli acquirenti che preferiscono un rimborso in contanti del 100% possono effettuare la richiesta direttamente nel loro portafoglio StubHub".