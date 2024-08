video suggerito

Esplosivi e un’auto per investire la folla: il piano dell’attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna Sarebbero tre gli attentatori arrestati a Vienna in occasione delle tre date dell’Eras Tour di Taylor Swift, la cantante americana che avrebbe dovuto esibirsi dall’8 al 10 agosto allo stadio Ernst Happel. I tre, di età comprese tra i 15 e i 19 anni, avevano pianificato di travolgere la folla con un’auto e di farsi esplodere per uccidere quante più persone possibili. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è tenuta circa un'ora fa l'ultima conferenza stampa sull'attacco terroristico progettato in occasione delle tre date dell'Eras Tour di Taylor Swift. La cantante americana avrebbe dovuto esibirsi dall'8 al 10 agosto allo stadio Ernst Happel di Vienna, ma l'arresto di un 19enne che aveva programmato un attentato terroristico durante una delle tre date ha spinto gli organizzatori e lo stesso staff della cantante ad annullare gli show. La situazione, secondo l'intelligence austriaca, è a ancora "molto seria".

Il piano dell'attentatore 19enne

L'obiettivo del primo 19enne arrestato era quello di "uccidere quante più persone possibili" all'esterno dell'Hernst Happel Stadium. Dopo l'arresto, il giovane ha confessato di aver progettato l'attentato terroristico durante una delle tre date della cantante americana. Secondo il piano, avrebbe dovuto "uccidere quante più persone possibili" con un'auto fuori dallo stadio prima di passare all'azione con machete ed esplosivi all'interno dell'Hernst Happel.

Secondo quanto dichiarato dal capo della Direzione per la Sicurezza e l'intelligence dello Stato (Dsn), Omar Haijawi-Pirchner, sarebbero tre in tutto le persone arrestate. Tutti e tre i sospettati, stando a quanto reso noto durante la conferenza stampa da poco conclusa, si erano radicalizzati online. Nell'abitazione del 19enne sarebbero stati inoltre trovati detonatori e altri ordigni, materiale propagandistico dell'Isis, 21mila euro in contanti e sostanze simili a steroidi anabolizzanti.

Gli attentatori volevano travolgere la folla con un'auto

Gli attentatori, secondo quanto reso noto, si erano procurati anche un'auto con sirena blu lampeggiante simile a quella della polizia per travolgere gli spettatori fuori dallo stadio. Secondo le autorità, fuori dall'Hernst Happel era prevista la presenza di circa 20mila persone.

Il giovane aveva già registrato un video nel quale rivendicava la paternità dell'attentato. Il suo piano, stando a quanto finora noto, era quello di travolgere la folla, agire con coltelli e machete e successivamente farsi esplodere. Il Direttore Generale della Pubblica sicurezza ha spiegato all'emittente radiofonica Orf che il 19enne era in combutta con gli altri due arrestati, un 17enne e un 15enne austriaco, entrambi interrogati dalle forze dell'ordine.

L'attentato progettato da luglio

Il 19enne aveva annunciato già a luglio sui suoi canali social di voler compiere "un gesto eclatante" e da allora stava programmando il suo attentato. Alle forze dell'ordine il giovane avrebbe reso una piena confessione, spiegando di avere intenzione di farsi esplodere e di uccidere nel mentre il maggior numero possibile di persone.

Le autorità austriache restano al lavoro per rintracciare i complici del 19enne arrestato, già sotto la lente di ingrandimento della polizia austriaca. Secondo chi indaga, potrebbero essere ancora in libertà persone che avevano aiutato i tre adolescenti a progettare l'attentato.

Non è chiaro se, come scrive il quotidiano locale Kurier, il 19enne fosse stato davvero assunto come membro della sicurezza per l'accesso allo stadio.