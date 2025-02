video suggerito

Taylor Swift fischiata al SuperBowl, lei si chiede: “Che succede?” e Trump risponde: “MAGA non perdona” Taylor Swift è stata fischiata da tutto il Superdome di New Orleans per le sue posizioni anti trumpiane e il presidente la stuzzica sulla piattaforma Truth Social: “MAGA non perdona!”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'era anche Taylor Swift al SuperBowl per la sfida tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Questi ultimi hanno stravinto contro la squadra di Travis Kelce, il compagno della cantante, che ha però ben altro per rammaricarsi. La popstar, infatti, è stata pesantemente fischiata da tutto lo stadio non appena le telecamere l'hanno inquadrata e proiettata sul maxischermo dello stadio di New Orleans. Un pubblico a trazione ‘trumpiana'. Del resto, era presente proprio il Presidente degli Stati Uniti che ha persino rilasciato una dichiarazione sull'accaduto: "MAGA non perdona!".

Cosa è successo

Taylor Swift è stata fischiata da tutto il Superdome di New Orleans e non dalla parte di tifosi dei Philadelphia Eagles che hanno sconfitto i Kansas City Chiefs del suo compagno Travis Kelce. Donald Trump, presente al Superdome, si è intestato i fischi e ha preso in giro la pop star sui social: "L'unica che ha avuto una serata più dura dei Kansas City Chiefs e' stata Taylor Swift", ha scritto il primo presidente della storia americana a presenziare al SuperBowl in un post sulla sua piattaforma Truth Social: "È stata fischiata dallo stadio. MAGA non perdona!".

"Trump riceve gli applausi, Swift i fischi: il mondo sta guarendo"

Donald Trump aveva condiviso un post da un altro account prima della partita. Anche in questo caso, il Presidente degli Stati Uniti se l'è presa con Taylor Swift, che aveva sostenuto i democratici alle ultime elezioni: "Trump riceve grandi applausi al Super Bowl mentre Taylor Swift viene fischiata: il mondo sta guarendo!".

Leggi anche Kanye West difende Diddy dalle accuse di violenza sessuale e chiede a Trump di liberarlo

La delusione di Travis Kelce per i fischi a Taylor Swift

Travis Kelce è rimasto molto deluso dai fischi dello stadio all'indirizzo della sua compagna. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il giocatore di football era consapevole del fatto che Taylor Swift venisse fischiata e per questo motivo si è sentito impotente. A tradirlo, riguardo una fonte vicina al giocatore, l'espressione sul suo volto: "Travis ritiene che non fosse necessario che Trump lanciasse una frecciatina nei suoi confronti, soprattutto dopo aver espresso di sentirsi onorato per la presenza di un presidente".