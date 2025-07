Subisce un’aggressione sessuale durante il concerto, la cantante termina l’esibizione in topless

La cantante Rebecca Baby

Rebecca Baby, cantante francese della band Lulu Van Trapp ha denunciato una violenza sessuale subita durante il concerto della band al Festival Cri de la goutte. La donna ha denunciato con un post su Instagram – poi cancellato dalla piattaforma – che quando è scesa nel pit per cantare una delle loro canzoni in mezzo al pubblico un ragazzo le ha tenuto il braccio fermo e un altro ha approfittato che l'altra mano teneva il microfono per stringerle il seno, un gesto che ha definito "disgustoso": "Negli oltre 10 anni che sono sul palco, questa è la prima volta che mi succede" ha spiegato la cantante che negli anni spesso si è gettata tra il pubblico senza che succedesse nulla.

La scelta di mettersi in topless sul palco

@brutdesi 👉🏽The lead singer of French band Lulu Van Trapp performed topless as a mark of protest after she was sexually assaulted mid-performance on July 26. 👉🏽This happened at the Le Cri de la Goutte festival in France. 👉🏽Rebecca came off the stage to sing in the crowd, when one man pinned her arms and another groped her. 👉🏽Rebecca returned to the stage and shouted for the man to “get the he** out of the show.” 👉🏽Instead of stopping the concert, she kept performing topless and said, “Until it becomes normal. Until your brains stop sexualising it.” 👉🏽The festival organisers stood by her, calling the attack “unacceptable.” ♬ original sound – Brut Desi – Brut Desi

A quel punto la cantante dice di essersi trovata davanti al bivio: o interrompere il concerto oppure salire e proseguirlo in topless, trasformando la sua aggressività in forza. Sul palco la cantante ha spiegato la propria decisione dicendo che finché non sarà normale guardarla senza maglia e soprattutto finché "il vostro cervello non si abituerà che questo non ha nulla di sessuale" ha detto e scritto la cantante nelle storie su Instagram, che sono diventate il modo per denunciare quanto accaduto, dopo la cancellazione del post: "Il mio coraggio è la sua vergogna" ha detto la cantante che ha avuto anche la solidarietà del Festival: "Questo comportamento è inaccettabile. È in totale contraddizione con i valori di Cri de la goutte: rispetto, gentilezza, inclusione, sicurezza per tutti" hanno scritto gli organizzatori online.

La solidarietà del pubblico per Rebecca Baby

I post della band su Instagram

La cantante ha attaccato lo sguardo patriarcale sul corpo femminile e ha ringraziato il pubblico e la sicurezza: "Grazie al team del festival per aver reagito bene (non li accuso di avere tre stronzi presenti su 2.000 spettatori) e al personale di sicurezza che mi ha tirato fuori da questo abisso infernale con grande professionalità". Dopo la denuncia sul palco da parte della cantante anche tre ragazze presenti in prima fila hanno deciso di solidarizzare mettendosi in topless a loro volta, benché una di queste sia stata rimproverata da una delle persone che gestivano la sicurezza (non quelle che la proteggevano specifica la cantante) dicendo che sarebbe stata aggredita se avesse continuato a stare così: "Non va bene nel 2025 incolpare ancora le donne per la bestialità degli uomini".