Stash dei The Kolors salva un cane maltrattato prima del concerto: “Aiutateci a denunciare questo scempio”

Il cantante ha interrotto le prove e gli impegni legati al concerto a Vieste, in Puglia, per soccorrere un cane in evidente stato di abbandono e maltrattamento. L’intervento dei carabinieri e l’appello sui social: “Se penso a come si spaventava, mi sale un nervoso”.

Poche ore prima del concerto della band a Vieste, in Puglia, Stash dei The Kolors è stato protagonista di un episodio a dir poco spiacevole. Il cantante ha interrotto le prove e gli impegni legati al tour estivo per soccorrere un cane in evidente stato di abbandono e maltrattamento, chiamando i carabinieri, che sono prontamente intervenuti. L'appello sui social: "Aiutateci a denunciare questo schifo".

Stash salva un cane maltrattato prima del concerto in Puglia

Tutto è partito da un incontro casuale: il musicista si è imbattuto in un meticcio chiuso in una gabbia sporca, tra gli escrementi, senza acqua né cibo. Senza pensarci due volte, ha deciso di documentare la situazione tramite i suoi canali social, denunciando apertamente quanto accaduto e provando a soccorrerlo. Il cane, però, era schivo e restio e non lasciava che la band potesse avvicinarsi. “Aiutateci a denunciare questo schifo”, ha scritto nelle sue storie su Instagram, condividendo le immagini scioccanti del cucciolo.

L'arrivo dei Carabinieri e la denuncia: "Se ci penso, mi sale il nervoso"

L'artista ha poi contattato i Carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente. “Siamo in contatto telefonico con loro, che si stanno recando tempestivamente sul posto. Grazie al loro intervento il cagnolino è stato messo in salvo”, ha fatto sapere poco dopo. Il tema del maltrattamento degli animali è particolarmente caro al cantante, che ha mostrato ancora una volta grande sensibilità: "Se penso a come si spaventava anche quando gli mettevamo l'acqua mi sale un nervoso", ha commentato, dicendosi colpito dalle condizioni in cui ha trovato il cucciolo.

Dopo l'accaduto, gli artisti sono finalmente arrivati a destinazione, dove in serata hanno preso parte al "Vieste Summer Fest", un evento musicale che si terrà dal 1° al 3 agosto 2025 in Puglia.