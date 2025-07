video suggerito

Lutto per Stash dei The Kolors, morto il nonno Domenico mentre sono in tour: “Sei stato un maestro di educazione” Morto il nonno di Stash, ad annunciarlo è stato il cantante napoletano su Instagram. Nonostante la grave perdita, il gruppo prosegue il tour in giro per l’Italia: prossime tappe a Firenze, Este e L’Aquila. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Sara Leombruno

375 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave perdita per Stash, frontman dei The Kolors. Il cantante napoletano, al secolo Antonio Fiordispino, ha annunciato la scomparsa di suo nonno Domenico nel pieno del tour estivo del gruppo. Le parole in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai”.

Lutto per Stash dei The Kolors, morto il nonno Domenico

xScritta bianca su sfondo nero: è con alcune semplici parole che Stash dei The Kolors ha voluto annunciare ai fan la grave perdita che l'ha colpito mentre lui e la sua band sono nel pieno del tour estivo in giro per l'Italia. Suo nonno Domenico, a cui il cantante è sempre stato molto legato, è venuto a mancare: "Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai", ha scritto.

Non è la prima volta che Stash si trova a fronteggiare una brutta notizia simile mentre è in tour. Nell'estate del 2019 il frontman del gruppo aveva detto addio allo zio Jimmy, che aveva contribuito alla crescita artistica e musicale della band. Nel 2017, invece, era morto suo nonno Antonino, dal quale aveva ereditato proprio il nome di battesimo.

Le prossime tappe del tour dei The Kolors

Nonostante la brutta notizia, i The Kolors proseguiranno il loro impegno con il "Summer 2025" tour: la prima data si è tenuta 1 luglio a Napoli, alla Mostra d'Oltremare. Ecco le prossime tappe:

11 luglio: Firenze, Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Firenze, Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale 27 luglio: Este (Padova), Castello Carrarese

Este (Padova), Castello Carrarese 2 agosto: L'Aquila, Scalinata S. Bernardino

L'Aquila, Scalinata S. Bernardino 12 agosto: Santa Maria di Castellabate (Salerno), Villa Matarazzo

Santa Maria di Castellabate (Salerno), Villa Matarazzo 19 agosto: Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Fortezza di Mont'Alfonso

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Fortezza di Mont'Alfonso 9 settembre: Sesto San Giovanni (Milano), Carroponte

Sesto San Giovanni (Milano), Carroponte 16 settembre: Roma, Auditorium Parco della Musica