video suggerito

Shawn Mendes parla della sua sessualità durante un concerto: “Sto ancora cercando di capire” Shawn Mendes parla della sua sessualità: “È qualcosa di meravigliosamente complesso, sto ancora cercando di capire”. Il cantante si è aperto col suo pubblico durante un concerto in Colorado e ha confessato di aver percepito tutte le voci sulla sua sessualità come un’invasione della sua privacy. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shawn Mendes (Getty Images)

Chitarra acustica imbracciata, una melodia e un tono di voce dolce, come se stesse per cominciare a cantare da un momento all’altro. Shawn Mendes però non ha cantato in quel momento, ma il suo discorso è arrivato al pubblico con la stessa profondità del più romantico dei brani. Non cantava, ma nelle sue parole ha comunque risuonato la melodia della libertà. Nel mezzo del suo concerto in Colorado il cantante ha infatti deciso di parlare della sua sessualità, affrontando le voci che da tempo circolano a riguardo.

Shawn Mendes sul suo orientamento sessuale

Da tempo circolano voci sull’orientamento sessuale di Shawn Mendes, voci aumentate dopo la separazione dalla ex fidanzata Camilla Cabello, ma il cantante ha sempre deciso di astenersi dal commentare in pubblico la cosa. Sul palco del Red Rocks Amphitheatre in Colorado qualcosa è però cambiato. “Fin da quando ero piccolo le persone hanno sempre parlato della mia sessualità”, ha esordito Mendes mentre suonava una melodia dolce con la chitarra. "Penso che tutto questo sia un po' sciocco, perché penso che la sessualità sia una cosa così meravigliosamente complessa e difficile da inquadrare", ha detto Mendes acclamato dal pubblico. Il cantante ha inoltre confessato di aver percepito tutti i commenti riguardo la sua sessualità come un’invasione della sua privacy, un qualcosa su cui nessuno si sarebbe dovuto permettere di commentare dato che nemmeno lui stesso si sa dare una spiegazione a riguardo. Ora però Mendes ha detto di sentirsi liberi di parlare di questo argomento: "La vera verità sulla mia vita e sulla mia sessualità è che io stesso sto cercando di capire come tutti. A volte capisco, altre no, ed è davvero spaventoso perché viviamo in una società che ha molto da commentare", ha spiegato. "Sto cercando di essere davvero coraggioso e di permettermi di essere un essere umano e sentire le cose: questo è tutto ciò che voglio davvero dire al riguardo per ora".

The Mountain, il brano inedito di Shawn Mendes

Nella dichiarazione Mendes ha parlato anche di un nuovo pezzo che ha scritto pensando proprio a questo argomento. Il brano inedito si chiama The Mountain e al concerto in Colorado Mendes l’ha eseguito a sorpresa. Nel pezzo canta: "Puoi dire che mi piacciono le ragazze o i ragazzi/ Qualunque cosa si adatti al tuo stampo/ Puoi dire che sono uno sciocco/ Puoi dire che sono un sognatore/ Puoi dire che sono troppo lontano/ Ma non mi sento mai meglio/Quindi chiamalo come vuoi".