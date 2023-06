Camila Cabello e Shawn Mendes, il ritorno di fiamma non ha funzionato: “Ora è finita per sempre” Camila Cabello e Shawn Mendes si sarebbero lasciati di nuovo. Dopo il ritorno di fiamma confermato con un bacio in pubblico al Coachella, i due artisti si sono separati di nuovo: “Stavolta è finita per sempre”, le parole di una fonte al The Sun.

A cura di Gaia Martino

Shawn Mendes e Camila Cabello si sarebbero lasciati, di nuovo, dopo essersi riavvicinati negli ultimi mesi. Dopo il bacio tra la folla al Festival del Coachella 2023, erano stati fotografati insieme, mano nella mano, per le strade di Santa Monica, in California. Il The Sun ora racconta che il ritorno di fiamma sarebbe già sbiadito: "Ci avevano riprovato, ora è finita davvero", le parole di una fonte vicina alla coppia di artisti.

La rottura tra Shawn Mendes e Camila Cabello

Una fonte al The Sun ha raccontato che Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati di nuovo e questa volta la rottura sarebbe definitiva. "Hanno vissuto una grande storia d'amore, avevano deciso di riprovarci. Ma è stata solo un'avventura, ora hanno messo fine alla relazione". Entrambi avrebbero capito che non funzionano come amanti, è meglio conservare il rapporto di amicizia, lo stesso che li ha uniti prima di fidanzarsi: "Si sono resi conto che è stato un errore darsi una nuova possibilità. La prima volta era finita per un motivo, ora hanno capito di non essere adatti l'uno per l'altra".

Il ritorno di fiamma dopo la rottura

Era passato oltre un anno e mezzo dopo la rottura nel novembre 2021. Camila Cabello e Shawn Mendes avevano deciso di interrompere la relazione conservando però un rapporto di amicizia. Al Coachella 2023 poi il cambio rotta: i due tra la folla si sono scambiati baci e tenerezze davanti ai fan che li riprendevano. A distanza di qualche mese però la fiamma si sarebbe già affievolita e i due, dopo un lungo tira e molla, avrebbero deciso di conservare l'amicizia perché da amanti non funzionano. Stavolta la rottura sarebbe ufficiale, si legge sul The Sun, ed entrambi avrebbero deciso di non parlarne pubblicamente a differenza di quanto fecero nel 2021 quando spiegarono ai fan i motivi della separazione.