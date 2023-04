Camila Cabello e Shawn Mendes di nuovo insieme, avvistati mentre passeggiano mano nella mano Dopo il bacio al Coachella, Camila Cabello e Shawn Mendes sono stati avvistati ancora insieme. In un video diffuso sui social, la (ex) coppia passeggia mano nella mano per le strada di Santa Monica. I fan ne sono certi: è ritorno di fiamma.

A cura di Elisabetta Murina

Sembra sempre più certo il ritorno di fiamma tra Camila Cabello e Shawn Mendes. Dopo il bacio tra la folla al Festival Coachella solo qualche giorno fa, i due sono stati avvistati mano nella mano per le strade di Santa Monica, in California. Per i fan non ci sono dubbi: sono tornati ufficialmente insieme.

Il video di Camila Cabello e Shawn Mendes mano nella mano

Come mostra un video che sta facendo il giro dei social, Camila e Shawn non si sono limitati a un romantico bacio durante i giorni del Coachella. I due sono stati paparazzati durante una passeggiata serale, rigorosamente mano nella mano, per le vie di Santa Monica, in California. "Sono tornati insieme", scrivono alcuni fan commentando il breve filmato su Twitter. In effetti, sembrano non esserci più dubbi sul fatto che siano tornati a essere una coppia nella vita di tutti i giorni, anche se ancora non hanno fatto un annuncio ufficiale sui social.

Il bacio al Coachella che fa sperare nel ritorno di fiamma

Nel novembre del 2021, la coppia ha annunciato ai fan la decisione di interrompere la loro relazione, perché sembravano aver capito di non poter più funzionare insieme. "L'amore che proviamo l'un l'altra come persone è più forte adesso che mai" aveva scritto la cantante.

A più di un anno e mezzo di distanza sembrano esserci le basi per un ritorno di fiamma. Durante il Coachella Festival, al quale hanno partecipato diversi Vip di tutto il mondo, Camila e Shawn sono stati paparazzati mentre si scambiavano un tenero bacio, apparendo complici e divertiti. I fan della (ex) coppia, da allora, hanno iniziato a sognare e sperare che non si tratti solo di un riavvicinamento passeggero. E gli ultimi avvenimenti lasciano proprio pensare che non abbiano alcuna intenzione di separarsi.