“Sei un cadavere”, Olly si ustiona a causa di una lampada abbronzante: la reazione coi fan al concerto

Olly si è scottato con una lampada abbronzante prima del tour partito da Jesolo. Sul palco, con i fan, ha scherzato sull’ustione: “Non sono capace di abbronzarmi e quindi noi ci scaldiamo lo stesso”.

L’ustione di Olly

Olly ha deciso di fare una lampada abbronzante prima di partire in tour, cominciato l'8 marzo a Jesolo, ma si è scottato, come si vede in una storia postata sui social. Cosa è successo lo ha spiegato l'ex vincitore del Festival di Sanremo con "Balorda Nostalgia" sul palco del Palazzo del Turismo, davanti a migliaia di persone accorse per vederlo dal vivo. A un certo punto infatti Olly si è rivolto direttamente al pubblico spiegando che qualche giorno prima Albi – ovvero Alberto Cordano, detto "Il capitano" -, il suo migliore amico e membro del suo staff, gli aveva detto che doveva abbronzarsi un po' e gli ha consigliato una lampada.

Perché Olly si è ustionato

Il cantautore, però, lo spiega in maniera più colorita sul palco di Jesolo: "Mi guarda e mi fa, bro, sono un cadavere, fai ca*are, devi farti una lampada. Dico, va bene, Albi, andiamo a fare una lampada. Questo è il risultato, ragazzi (e mostra il braccio completamente rosso nella parte anteriore e bianco sotto, ndr). Non so se si vede dall’esterno. Mi sono ustionato. Ma posso dirvi una cosa? Non me ne frega un cazz*o. Non sono capace di abbronzarmi e quindi noi ci scaldiamo lo stesso stasera con tutta la voce che abbiamo". Il giorno prima del concerto una foto postata sui social lo mostrava a torso nudo, evidenziando un rossore troppo acceso, sintomatico di una scottatura.

I problemi delle lampade abbronzanti

Le ustioni avvengono per un'eccessiva esposizione alla luce ultravioletta, inoltre esporsi all'abbronzatura delle lampade non è un bene, come dice Giovanni Leone, dermatologo e responsabile del servizio di Fotodermatologia dell’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma, alla Fondazione Veronesi: "Le radiazioni UVA che determinano la pigmentazione ‘artificiale' non stimolano la sintesi di melanina profonda (che protegge il DNA delle cellule dai danni delle radiazioni ultraviolette, ndr) e non producono l’abbronzatura “buona”, che ha bisogno, per manifestarsi, almeno di una settimana o 10 giorni".

Leggi anche Risolto il caso del mosaico della coppia di amanti a Pompei: trafugato da un nazista è stato restituito alle Marche

Olly in tour con le ustioni

Ci vorrà qualche giorno perché la pelle di Olly torni a un colorito più naturale. Intanto l'ex vincitore del Festival di Sanremo proseguirà il suo tour, ancora con la pelle ustionata. Il cantante, infatti, che continua con il suo album "Tutta vita" a mantenere il podio della classifica FIMI degli album più venduti/ascoltati della settimana. Il suo tour nei palazzetti prosegue il 10 e 11 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi toccare Pesaro, Bologna, Torino, Milano fino alla chiusura al Palaflorio di Bari. Tutto questo lo porterà ai concerti della leg chiamata "Gran Finale" che lo vedranno esibirsi per tre date, il 18, 20 e 21 giugno allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, poi all'Ippodromo delle Capannelle di Roma il 30 giugno e alla Reggia di Caserta il 3 luglio.