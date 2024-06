video suggerito

“Se autografi il foglio, lei mi sposa”, Ultimo firma e realizza il desiderio di un fan: il video social “Se mi autografi questo cartello, lei mi sposa”. È questa la richiesta che un fan ha fatto a Ultimo, appendendo a un palo un cartello con il romantico messaggio. Il cantante si è avvicinato e ha subito messo la sua firma, ironizzando: “Mo’ te la devi sposà”. Su Tiktok il video del gesto, con il commento del futuro sposo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Continuano i gesti romantici durante il tour di Ultimo in giro per l'Italia. Dopo la proposta di matrimonio sul palco allo stadio Maradona di Napoli, un fan ha fatto a Niccolò Morriconi una richiesta particolare: un autografo grazie al quale la sua fidanzata lo sposerà. Il cantante non si è tirato indietro, ha firmato il foglio e pubblicato sul suo profilo TikTok il video del gesto. "Mo' te la devi sposa'", ha ironizzato.

La richiesta di un fan di Ultimo: "Se mi fai un autografo, lei mi sposa"

"Nic per favore: se mi autografi questo cartello, lei mi sposa". È questa la richiesta di un fan di Ultimo scritta su un cartello appeso a un palo, poco distanza dal parchetto San Basilio di Roma, dedicato al cantante. Un messaggio che Niccolò non ha potuto ignorare: così si è avvicinato e, pennarello in mano, ha scritto il suo nome sul foglio. Poi su TikTok ha condiviso il video del momento, ironizzando: "Mo' te la devi sposà". Il fan in questione, come si legge nei commenti del video, si chiama Giovanni Scuderi e presto convolerà a nozze con la sua compagna, Elisa Emily Pacitto. I due saranno presenti al concerto a Roma di Ultimo, il prossimo 24 giugno, come si leggeva proprio nel cartello: "PS. Ci vediamo il 24".

La proposta di matrimonio durante il concerto a Napoli

Non è il primo gesto romantico che avviene durante il tour negli stadi di Ultimo. In occasione della tappa allo Stadio Maradona di Napoli, solo qualche giorno fa, il cantante aveva invitato a sorpresa sul palco una coppia di fan, dopo essersi accorto che lui si era inginocchiato davanti a lei nel prato. "Siete sicuri?", ha chiesto alla coppia, tra la commozione e gli applausi delle migliaia di persone presenti. Poi ha dedicato loro il brano Quei Due Innamorati, facendo vivere ai futuri sposi un sogno ad occhi aperti.