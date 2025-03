video suggerito

Samuele Bersani: "Mi sono accorto del tumore grazie a Luca Carboni. È malata pure mia madre, ma al primo stadio" Dopo aver rivelato, durante un cocnerto, che aveva avuto un tumore ai polmoni, Samuele Bersani ha spiegato, nel backstage, che se n'è accorto grazie al suo amico Luca Carboni.

A cura di Redazione Music

Samuele Bersani

Sul palco del concerto di Milano, Samuele Bersani ha spiegato ufficialmente perché qualche mese fa è stato costretto a rinviare il tour: il cantautore, bolognese, infatti, ha avuto un tumore ai polmoni, come ha spiegato sul palco: "Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo" raccontando anche come "uno dei periodi più grigi della mia vita".

L'intuizione grazie a Luca Carboni

Dopo il concerto, nel backstage, come scrive Valentina Colosimo su Vanity Fair ha dato qualche informazione in più su come si è accorto di essere malato e, spiega, il "merito" va a Luca Carboni, che qualche mese fa ha ammesso di aver avuto lo stesso male da cui era guarito ma che lo aveva costretto a prendersi una lunga pausa. "Non avevo sintomi, solo un mal di schiena che poi si è scoperto essere colpa del materasso – ha detto Bersani dietro le quinte del concerto milanese -. Ma ho visto cosa accadeva a Luca: io e lui abbiamo fatto lo stesso percorso, eravamo due fumatori, abbiamo avuto lo stesso ‘spacciatore d’ansia', Lucio Dalla. Quindi ho detto: aspetta che mi controllo anch’io".

Come Bersani ha scoperto di avere un tumore

Samuele Bersani in concerto

E a quel punto è arrivato il responso, era un tumore ai polmoni, di cui si è accorto "un medico bravissimo che già mi aveva salvato la vita molti anni fa, per via di un'embolia, e mi ha proposto di fare una tac, anziché i raggi" e così nel giro di una settimana il cantautore si è fatto operare. Come se non bastasse, però, Bersani ha anche svelato che quando è andato a dirlo alla madre, pure lei gli ha svelato di soffrire della stessa malattia: "Sono andato a dirle ‘mamma, ho un tumore' e lei mi ha risposto: ‘Anche io'. Per fortuna era anche lei al primo stadio". Sul palco Bersani aveva anche spiegato: "Non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente. Così anche da essere un po' d'aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione"