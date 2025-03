video suggerito

Samuele Bersani spiega perché ha rinviato il tour: “Ho avuto un tumore ai polmoni” Samuele Bersani, nel corso del concerto a Milano, ha confidato al suo pubblico perché si è visto costretto a rinviare il tour lo scorso autunno: “Ho avuto un tumore ai polmoni”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Daniela Seclì

Samuele Bersani, durante il concerto a Milano, ha spiegato perché lo scorso autunno si è visto costretto a rinviare il tour. L'artista ha dichiarato di avere ricevuto la diagnosi di tumore ai polmoni al primo stadio. Si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico.

Samuele Bersani spiega il motivo del tour rinviato: un tumore ai polmoni

Samuele Bersani ha descritto quello appena trascorso come "uno dei periodi più grigi della mia vita". Quindi ha spiegato che gli è stato diagnosticato un tumore ai polmoni al primo stadio, che lo ha costretto a rinunciare per un po' al suo tour. Avvolto da un applauso scrosciante, ha confidato:

Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio, quindi preso all'inizio. Non ho dovuto fare né chemio né radioterapia, però comunque ho dovuto fare un intervento chirurgico, mi hanno tolto un lobo, un pezzetto.

L'artista ha colto l'occasione per rimarcare quanto sia importante fare prevenzione. Se presa in tempo, questa malattia può essere curata e le probabilità di guarire aumentano esponenzialmente. Samuele Bersani ha sottolineato che la malattia è "democratica" e può sconvolgere le nostre vite "anche se non pensi mai che possa capitare a te".

Il tour rinviato lo scorso autunno

Samuele Bersani è da sempre molto riservato. Davanti al suo pubblico agli Arcimboldi, ha dichiarato che avrebbe preferito non parlare di un aspetto così privato della sua vita, ma ha deciso di farlo perché è importante trasmettere il messaggio che la prevenzione può salvare la vita:

Quando parlo della malattia per cui ho dovuto interrompere il tour e mi ha toccato parlo di una di quelle gravi. Ho ricevuto una quantità di appoggio, di solidarietà e affetto enormi e vi devo una spiegazione. Come sapete sono uno molto riservato e se non fosse stata una cosa importante non avrei rinunciato. Mi è costato scrivere quel messaggio ma è stato tanto il ritorno di amore che mi ha aiutato a superare quei momenti…non posso non ringraziare tutti. Non ho fatto interviste con nessuno e ho voluto dirlo personalmente e lo voglio dire perché la prevenzione è importante e magari serve a qualcuno.

E ha concluso: "Bisogna andare senza paura di quel che può succedere. Siamo molto più forti di quel che crediamo, io ne sono la testimonianza"