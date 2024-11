video suggerito

Samuele Bersani rinvia tutti i concerti: “Ho un problema di salute, la voce non c’entra” Con un post sui social Samuele Bersani annuncia lo stop immediato ai concerti del suo tour, a causa di problemi di salute: “Non è facile quello che sto per dirvi, ma tornerò presto”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'annuncio arriva all'improvviso, con un post su Instagram. Samuele Bersani ferma tutti i concerti e gli impegni, rivelando a chi lo segue sui social di aver scoperto di avere un problema di salute che lo costringe a rinviare il tour autunnale.

L'annuncio di Samuele Bersani: "Mi devo fermare"

Poche parole quelle con cui il cantautore di Rimini rivela la notizia, senza fornire troppi dettagli sul problema di salute specifico, se non che non abbia a che fare con la sua voce. Ecco cosa ha scritto: "Non è facile dire quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all'altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po' di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei alle domande che giustamente mi farete".

Quindi ha aggiunto: "Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall'inizio di un tour che anche io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c'è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l'affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene".

Quando torna sul palco Samuele Bersani, le nuove date del tour

Il tour di Samuele Bersani è già stato riprogrammato e lo stesso post dell'artista annuncia le nuove date, il che fa ben sperare rispetto all'entità del problema di salute di cui soffre Bersani, probabilmente destinato a risolversi dopo un periodo di cure che dovrebbe consentirgli di tornare a esibirsi a partire da marzo 2025, con la prima data a marzo. I biglietti già acquistati resteranno per questo validi.