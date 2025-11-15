Robbie Williams: “Sto diventando cieco a causa di un farmaco che assumo per dimagrire”

Robbie Williams ha confidato che la sua vista è peggiorata drasticamente da quando assume un farmaco per dimagrire. Ha deciso di parlarne pubblicamente per mettere in guardia sui rischi di alcuni medicinali.

Robbie Williams teme di stare perdendo la vista. L'artista ha notato che negli ultimi mesi la vista è sempre più sfocata e sta peggiorando rapidamente. È convinto che si tratti di un effetto collaterale del farmaco che sta assumendo per perdere peso. Il cinquantunenne ha ammesso che questo problema di salute sta influenzando anche la sua resa sul palco.

Robbie Williams teme di diventare cieco. L'artista si sottopone da tempo a iniezioni di Mounjaro per perdere peso. Di recente è stato evidenziato un legame tra il principio attivo della Semaglutide e una patologia oculare che causa la cecità: "Sono stato uno dei primi ad assumere questi farmaci e ho notato che la mia vista non è più buona", ha dichiarato a The Sun. Robbie Williams ha deciso di parlarne pubblicamente per essere d'aiuto a chi pensa di ricorrere a farmaci simili: "Voglio mettere in guardia le persone sui potenziali rischi, assicuratevi di fare le vostre ricerche."

Gli effetti sulla sua vita privata. Robbie Williams ha spiegato che è già da un po' che la sua vista è peggiorata drasticamente: "Non credo sia l'età, dipende dai farmaci". Non sono mancati gli effetti nella sua vita di tutti i giorni: "L'altra sera sono andato a una partita di football americano e i giocatori erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me". E anche durante i suoi concerti, sta perdendo quel contatto con il pubblico che per lui è sempre stato fondamentale:

C'è questa cosa che faccio ogni sera: canto She's The One a una ragazza. Nell'ultimo tour guardavo nella direzione di queste donne che stavano vivendo un'esperienza per loro ovviamente incredibile, ma non sapevano che non riuscivo a vederle.

Poi, la dichiarazione che spiazza. Robbie Williams ha dichiarato che nonostante tutto continuerà a usare quel farmaco: "Continuerò fino a quando non avrò perso completamente la vista da un occhio".