Rivelate le cause della morte di Shifty Shellshock cantante dei Crazy Town People ha rivelato quali sono state le cause della morte di Shifty Shellshock dei Crazy Town.

A cura di Francesco Raiola

Shifty Shellshock (foto LaPresse)

Sono state rivelate le cause della morte di Shifty Shellshock, cantante dei Crazy Town -band famosa in Italia soprattutto grazie alla hit Butterfly -, che il 24 giugno scorso è stato trovato senza vita, all'età di 49 anni nella sua casa di Los Angeles. People ha svelato che il manager della band, Howie Hubberman, ha confermato che la morte è avvenuta per un'overdose di farmaci: "Seth Binzer – vero nome del cantante -, dopo aver lottato contro la dipendenza e il rapido successo dei Crazy Town con ‘Butterfly', non è mai stato in grado di raggiungere un grado più efficace per affrontare le sue dipendenze – ha detto il manager della band a PEOPLE -. Ci abbiamo provato tutti, ma alla fine abbiamo tutti fallito, altrimenti Shifty sarebbe ancora qui" ha spiegato.

Hubberman sarebbe stato ancora più specifico e sempre alla rivista statunitense ha spiegato: "La causa della morte è stata una combinazione di farmaci soggetti a prescrizione e farmaci acquistati per strada. Shifty era un amico e voleva davvero rimettersi in sesto: sfortunatamente nessuno aveva gli strumenti esatti per farlo, me compreso". People scrive, però, che non c'è ancora l'ufficialità delle cause da parte del medico legale: "Il medico legale della contea di Los Angeles non ha ancora elencato una causa di morte per Binzer in attesa della restituzione dei rapporti tossicologici" si legge sul sito della rivista.

Le voci su una probabile overdose hanno cominciato a circolare fin da subito, anche perché Shifty Shellshock aveva parlato, in passato, delle sue dipendenze dalle sostanze ed era stato protagonista di trasmissioni come VH1 Celebrity Rehab e Sober House. Nel 2012 TMZ scriveva che fu arrestato con l'accusa di percosse e possesso di droga, mentre dieci anni dopo era stato protagonista di un altro arresto con l'accusa di guida in stato di ebbrezza come scrisse Variety che ricordava pure che il cantante era stato trasportato in ospedale, sempre nel 2012, dopo aver perso conoscenza ed essere caduto in coma.