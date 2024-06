video suggerito

È morto Shifty Shellshock, il cantante di “Butterfly” dei Crazy Town aveva 49 anni È morto all’età di 49 anni il frontman della band che raggiunse un enorme successo a cavallo tra anni Novanta e Duemila. Non sono ancora chiare le cause del decesso Seth Brooks Binzer, questo il suo nome all’anagrafe, ma l’artista aveva parlato più volte delle sue dipendenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1.379 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto nel mondo della musica, è morto a 49 anni Shifty Shellshock, frontman dei Crazy Town. Il decesso del cantante, il cui nome all'anagrafe era Seth Brooks Binzer, è avvenuto all'età di 49 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, in circostanze che non sono chiare, ma c'è da sottolineare come Binzer abbia lottato con la dipendenza dalla droga per tutta la vita.

Il successo planetario di Butterfly

Il frontman dei Crazy Town era diventato celebre insieme al suo gruppo soprattutto per la loro canzone di successo "Butterfly", che negli anni a cavallo tra i Novanta e i Duemila aveva avuto grande risonanza anche grazie alla popolarità del videoclip. Il gruppo in quegli anni aveva letteralmente dominato le classifiche mondiali, riscuotendo un successo planetario che non fu confermato dal secondo album, pubblicato nel 2002. I Crazy Town si separarono poco dopo per poi riformarsi nel 2007 e pubblicare il loro terzo album, The Brimstone Sluggers, nel 2015.

I problemi di dipendenza di Binzer

Rispetto al suo rapporto con le dipendenze, Shifty Shellshock aveva affrontato pubblicamente le sue battaglie personali, partecipando a diversi show televisivi negli anni 2000 per approfondire il tema del rapporto con le droghe, sensibilizzare e parlare di lotta contro le dipendenze.

In diverse circostanze l'artista ha avuto problemi con la legge legati proprio alle sue dipendenze. Proprio nel 2023 era stato fermato la polizia di Myrtle Beach, nel South Carolina, che era intervenuta dopo essere stata allertata per via di un SUV nero che sbandava vistosamente sulla carreggiata in cui viaggiava. Binzer, che si trovava alla guida della vettura, si era addormentato al volante in prossimità di un incrocio mentre il semaforo era rosso. Quando la polizia lo aveva trovato, aveva verificato che non fosse sobrio per poi decidere di arrestarlo.+