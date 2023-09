Ritrovata una mummia di 1000 anni fa in una piramide in Perù Gli archeologi del sito archeologico di Huaca Pucllana a Lima hanno ritrovato una mummia di circa 1000 anni.

Durante gli scavi nel sito archeologico di Huaca Pucllana a Lima, in Perù, alcuni archeologi hanno trovato una mummia di circa 1000 anni che dovrebbe appartenere a un adulto. La mummia è stata trovata assieme a due vasi di ceramica e alcuni tessuti e rientra in una serie di scoperte fatte nel Paese sudamericano quest'anno. Lo scavo di Pucllana – che è un centro cerimoniale della cultura Lima, costruito tra il 450 e il 650 d. C – fa parte del progetto di ricerca archeologica del Museo di Sitio Pucllana, diretto dall'archeologa Micaela Alvarez Calmet e dall'archeologo José Ccencho Huamaní, dall'archeologa Mirella Ganoza Yaipén e dall'archeologo Frank Baquerizo Quintana.

All'ABC l'archeologa Mirella Ganoza ha spiegato: "Trovo piuttosto interessante che proprio nel cuore di Miraflores, nel mezzo della città, circondato da edifici e costruzioni moderne, sia ancora preservato un sito importante". La sepoltura è di cultura Ychsma, ovvero quella che si è sviluppata nelle valli di Rimac e Lurin tra il 1000-1450 d. C. , fino all'arrivo degli Incas sulla costa centrale, e ha compreso l'ultima occupazione preispanica di Pucllana, come si legge anche sul sito del Museo: "Si tratta di una sepoltura invadente, cioè, per elaborare la tomba, parte dell'architettura lima è stata distrutta. La tomba è di tipo fossa a pianta circolare, e contiene un solo individuo in posizione seduta flessa, con il volto rivolto verso sud. Il corpo è stato avvolto in un tessuto semplice di cui sono state conservate solo alcune impronte in frammenti di fango che erano vicini al corpo".

"Questa scoperta aiuta a integrare le informazioni che conosciamo finora sulla cultura Ychsma", ha detto Ganoza, parlando di questo che è l'ultimo si una serie di ritrovamenti di mummie secolari e resti preistorici effettuati a Lima. La mummia aveva attorno a sé un corredo funebre che constava in vasi di ceramica: una pentola con prove di fuliggine e un cantare in stile Huaura. Nello scavo è stato anche trovato un oggetto laminare di metallo con impronte di ossido, vicino alla mano sinistra. Il Museo specifica, nella sua nota, che "altre prove ricorrenti di questo periodo a Pucllana sono le offerte di capelli umani avvolte in pacchi formati da foglie di achira, che sono state posizionate in varie zone della piramide".