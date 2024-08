“Rischio di perdere il posto di lavoro per venire da te”, la reazione di Ultimo alle parole del fan Ultimo continua la sua estate a stretto contatto coi fan, questa volta un ragazzo ha scherzato sulla possibilità di perdere il lavoro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultimo con un fan

Le giornate estive di Ultimo continuano attorniate dai fan. Non c'è un momento, per strada, in cui il cantante romano non sia cercato dal suo pubblico, che sia fuori a un albergo, allo studio di registrazione, al porto e finanche in mezzo al mare, come mostrato nelle scorse settimane. E il feed Instagram del cantautore è una vetrina delle svariate possibilità di incontrarlo e chiedergli autografi e dediche. La dimostrazione sono le ultime storie, quelle in cui lo vedono camminare di notte mentre viene attorniato da una serie di persone che gli chiedono selfie e gli sottolineano quanto potrebbe costargli il proprio desiderio di volerlo vedere.

Le parole del fan di Ultimo sul lavoro che rischia di perdere

Uno dei fan che gli va incontro, infatti, ha scherzato sulla possibilità di perdere il posto di lavoro visto che ha mollato tutto appena saputo della sua presenza sul posto: "Ho staccato dal lavoro, rischio di perdere il posto di lavoro per venire da te" ha detto il ragazzo a un Ultimo che reagisce sorridendo e rendendosi disponibile per il proprio pubblico. Una costante per il cantautore che ha in questo rapporto simbiotico con i fan un delle sue maggiori forze. Mantenere questo tipo di legame, anche se significa perdere un po' di privacy è una delle caratteristiche che gli ha permesso di creare una fanbase numerosissima che ascolta le sue canzoni, ama i suoi versi e di conseguenza riempie gli stadi, location preferita dal cantautore.

L'abbraccio coi fan durante le vacanze

Nelle scorse settimane sono state tante le dimostrazioni di quanto questo legame sia forte e anche, talvolta, di quanto ci siano degli eccessi. C'è stato il ragazzo che da riva ha nuotato fino alla sua barca per avere un contatto e un selfie con lui, le ragazze che ha incontrato mentre era in moto d'acqua, con cui ha fatto dei selfie, poi un gruppo di barche che hanno attorniato la sua cantandogli le sue canzoni mentre dormiva, fino al bambino incontrato nel parco a lui dedicato a Roma: ogni tanto ci va a passeggiare e l'ultima volta ha incontrato un piccolo fan, accompagnato dal nonno, che è rimasto a bocca aperta. Poi, ovviamente, ci sono alcuni eccessi, come quando Ultimo è dovuto scendere dalla propria stanza d'albergo per chiedere un po' di silenzio e permettergli di dormire.

Ultimo padre per il tour negli stadi 2025

Nelle scorse settimane Ultimo ha concluso l'ennesimo tour negli stadi che è andato, ancora una volta tutto esaurito. Tutti sold out per il cantautore che da anni, ormai, non ha altre location che gli stadi per cantare le proprie canzoni. Un appuntamento diventato quasi annuale, un po' come il Vasco a cui si ispira chiaramente nei suoi live. E infatti, ha già annunciato il nuovo tour per il 2025a cui sta dando appuntamento. Il primo tour che farà da padre, visto che la compagna Jaqueline è incinta del loro primo figlio, come i due hanno svelato qualche settimana fa durante un concerto.