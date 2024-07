video suggerito

Ultimo, stanco, chiede ai fan di lasciarlo riposare: “Vi abbraccio dopo, mo sto a dormì” Ultimo, dopo il sold.out allo stadio Franco Scoglio di Messina, è stato ripreso in un video mentre chiede ai fan, appostatisi sotto al suo hotel, di lasciarlo riposare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultimo, via TikTok

Dopo un tour negli stadi che lo ha visto salire per cinque volte sul palco dello stadio Olimpico di Roma, Ultimo è pronto a riposarsi in vista del tour negli stadi il prossimo anno, già annunciato. Proprio dopo una delle ultime tappe, quella di Messina, dove Ultimo si è esibito allo stadio Franco Scoglio, il cantante si è prestato come sempre ai fan, che lo hanno accolto e aspettato anche sotto la sua camera d'hotel. Proprio ripreso da alcuni dei suoi supporter, in attesa della sua uscita dal balcone della camera, Ultimo ha avuto da ridire qualcosa, soprattutto a chi lo ha chiamato insistentemente fin dalle prime ore del mattino. Nel video pubblicato su TikTok, si può osservare il viso stanco e infastidito del cantante romano, che si è rivolto ai fan in cerca di comprensione per avere un po' di riposo.

La richiesta di fare meno rumore di Ultimo ai suoi fan siciliani

Nel video, Ultimo chiede ai propri fan di fare meno rumore, come si può leggere il labiale, evidenziando la sua completa disponibilità in tutte le altre fasi della giornata. E a chi gli chiede di scendere per un saluto, come riporta Novella 2000, Ultimo risponde: "Non posso ragazzi, vi voglio bene. Io mi affaccio sempre, vi abbraccio, vi bacio, però sto a dormì". Solo qualche settimana fa, Ultimo – sempre disponibile coi suoi fan – era stato il protagonista di un'altra impresa particolare di un ragazzo che dopo aver nuotato per più di un'ora, aveva raggiunto la sua barca a largo di Capri solo per scattare una fotografia. Una storia ripresa anche dal profilo TikTok di Ultimo, che ha poi riaccompagnato il giovane fan sulla terra ferma.

I numeri del tour 2025 negli stadi

Nel frattempo, dopo aver annunciato sul palco dello stadio Olimpico di Roma che diventerà padre, i biglietti venduti ormai per il tour 2025 negli stadi da parte del cantante non fanno più notizia. Oltre 100mila nei primi 30 minuti e in pochi giorni sono stati oltre 300mila i ticket venduti per il tour che toccherà, per adesso, lo stadio Olimpico di Roma, ma soprattutto lo stadio San Siro di Milano. Ma anche l'impianto Guido Tehgil di Legnano Sabbiadoro, lo stadio del Conero di Ancona e si ritorna anche al sud, al Franco Scoglio di Messina e al San Nicola di Bari. Entrambe le prime date di Roma e Milano sono quasi sold-out: per questo sono state aperte successivamente le seconde date.