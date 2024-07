Il bambino incontra Ultimo al parchetto e rimane incredulo: “Ma sei…? Ma che ca…?” Al parchetto che gli è stato dedicato a San Basilio, Ultimo ha incontrato un piccolo fan che non credeva ai suoi occhi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Un bambino era al parchetto che Roma e il Sindaco Gualtieri hanno dedicato a Ultimo a San Basilio ed è rimasto senza parole e incredulo quando si è reso conto che a un certo punto, davanti a sé, aveva proprio il cantautore. Ultimo, infatti, ha postato nelle sue storie su Instagram un paio di storie che vedono protagonista questo bambino che, assieme al nonno, è al parchetto guardando tutte le dediche fatte proprio all'autore di Altrove quando si ritrova davanti uno dei suoi cantanti preferiti. La reazione è al contempo dolce e divertente, come fa notare proprio Ultimo mentre lo riprende.

Quando arriva in prossimità di nono e nipote, infatti, Ultimo – che stava già riprendendo – saluta il bambino che inizialmente ricambia, ma solo come forma di educazione, ma ci mette un attimo per capire che davanti non c'è un ragazzo come tutti, ma proprio Ultimo. È in quel momento che sbarra gli occhi e mentre il nonno commenta, anch'egli incredulo: "Ma veramente?", il bambino lo guarda e tra sé e sé dice: "Ma sei? Ma che ca…!" senza riuscire a terminare le frasi. A quel punto, davanti alla sorpresa del nipote, ci pensa il nonno a riprendere in mano la situazione: "Aspetta che mio nipote sta per svenire" dice ridendo e andando verso il bambino prima che Ultimo gli chieda come sta.

La storia successiva è quella della foto che il nonno fa al nipote col cantante, prima che Ultimo si metta a riprendere le panchine ormai piene, zeppe, di dediche con in sottofondo la canzoane "Fateme cantà" quella che parla della difficoltà che il successo porta con sé. Le altre storie sono tutte dedicate a riprendere fogliettini e dediche di cui è ormai pieno il parco che Ultimo definisce "Casa". Nei giorni scorsi il cantante, che era in vacanza, ha postato tanti video e storie Instagram in cui si vedeva il suo stretto rapporto coi fan, dal ragazzo che lo ha raggiunto a nuoto in barca per fare un selfie, alle fan incontrate durante un'escursione in moto ad acqua, fino alle barche che hanno attorniato la sua.