Proposta di matrimonio al concerto di Gigi D'Alessio, il cantante: "Vi farò da colonna sonora" Il concerto di Gigi D'Alessio al Forum di Assago ha ospitato un momento emozionante: la proposta di matrimonio di una coppia di giovani innamorati. Il gesto del cantante ha emozionato i due fidanzati e il pubblico.

"Sarò la loro colonna sonora" è con queste parole che Gigi D'Alessio ha invitato due promessi sposi ad avvicinarsi sotto al palco per ballare sulle note di Si te sapesse dicere. Il cantante, in concerto al forum di Assago, ha regalato un momento emozionante a una coppia di giovani innamorati che, dopo il fatidico sì, hanno ricevuto gli auguri da parte dell'artista e gli applausi degli spettatori.

La proposta di matrimonio al concerto di Gigi d'Alessio, il gesto del cantante

Sui social sono tantissimi i video dell'attimo in cui Gigi D'Alessio interrompe il concerto al Forum di Assago per annunciare che tra il pubblico c'è una coppia di promessi sposi. "Se c'è qualcuno venga qui davanti al palco, io sarò la loro colonna sonora" dice il cantante mentre la coppia di innamorati si fa strada tra gli applausi di gioia degli spettatori. Nei filmati che in queste ore girano sul web si vedono i due ballare e stringersi forte mentre l'artista si esibisce sulle note di Si te sapesse dicere. Al termine del momento emozionante, Gigi d'Alessio fa il segno del pollice in su in direzione dei fidanzati: "Auguri, bravi". Poco dopo la scena in cui il ragazzo porge l'anello alla sua dolce metà.

Proposta di matrimonio rifiutata al concerto di Naska, ma era tutto organizzato

Se la proposta di matrimonio al concerto di Gigi D'Alessio ha avuto un bel finale, non si può dire lo stesso di quella in scena qualche giorno fa a quello di Naska. 11mila spettatori del forum di Assago, infatti, avevano assistito alla scena di un fidanzato che, in ginocchio e con l'anello in mano, veniva abbandonato dopo un fragoroso "no" da parte della sua ragazza. Il filmato è diventato in virale in poco tempo e in tanti avevano lasciato commenti in sostegno dell'amante sfortunato. La realtà, però, era ben diversa. I due protagonisti della vicenda, infatti, erano solo due attori pagati. Nessun cuore spezzato.