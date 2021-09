Promuovere la lettura nelle scuole: Salani presenta “Lettori si diventa” Il 7 settembre la casa editrice milanese Salani, specializzata in libri d’infanzia e titolare dei diritti di pubblicazione della saga di Harry Potter, ha presentato il progetto “Lettori si diventa”, dedicato alla scuola, al potenziamento dell’offerta didattica e alla costruzione di percorsi didattici personalizzati per gli studenti.

Il 7 settembre la casa editrice milanese Salani, specializzata in libri d'infanzia, titolare dei diritti di pubblicazione della saga di Harry Potter e fautrice della fortunata collana "Gl'Istrici", creata nel 1987 e protagonista del fenomeno dei "tascabili per ragazzi", ha presentato il progetto "Lettori si diventa", dedicato alla scuola, al potenziamento dell'offerta didattica e alla costruzione di percorsi didattici personalizzati per gli studenti. Un'iniziativa che si pone in continuità con una missione che Salani insegue da tempi non sospetti: instradare i più giovani sui sentieri della letteratura.

Salani, "Lettori si diventa": come partecipare

Il progetto si rivolge ai "lettori del domani", e consentirà agli studenti delle scuole medie e superiori di incontrare dal vivo alcuni autori legati alla casa editrice – come Marco Alverà, Francesco Barberini, Ilide Carmignani e Gherardo Colombo – per discutere e approfondire tematiche d'attualità e diffondere tra i banchi la passione per la narrativa a partire da alcuni titoli del catalogo Salani. La modalità di partecipazione è semplice: basta scrivere una breve recensione (individuale o assieme a tutta la classe) di massimo 3000 battute e inviarla all'indirizzo lettorisidiventa@salani.it. L'ultimo giorno utile per l'invio degli elaborati è il 10 giugno del 2022; decorso il termine, la redazione di Salani giudicherà la recensione migliore e verserà alla scuola vincitrice una donazione pari a mille euro.

I giovani leggono di più (e meglio) degli adulti

L'iniziativa della casa editrice milanese non è dettata dal caso, ma da un'attenta e ponderata osservazione della realtà: le evidenze, infatti, dimostrano come il futuro della letteratura, in Italia, sia legato a doppio filo ai giovanissimi. A confermarlo sono i numeri: secondo i dati diffusi dall'Associazione Italiana Editori lo scorso 15 giugno, i lettori al di sotto dei 14 anni rappresentano il 77% del totale nella loro fascia d'età, contro il 61% degli adulti. Tuttavia, le statistiche indicano che i più piccoli iniziano a leggere con continuità soprattutto grazie agli stimoli ricevuti durante l'infanzia da genitori e parenti, mentre con il progredire dell'età quest'abitudine tende a scemare (e, in alcuni casi, addirittura a scomparire una volta raggiunta l'adolescenza). Per evitare un simile esito, è fondamentale che editori e personale scolastico collaborino per preservare una quota lettori robusta.

Salani, "Lettori si diventa": le parole della direttrice Mariagrazia Mazzitelli

Un'iniziativa di cui si è detta entusiasta anche Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani: “Come potete leggere nel moto che accompagna la casa editrice, da quasi centosessant’anni crediamo che basti un libro per essere un po’ più felici! È questo, nell’essenza, anche il messaggio che vorremmo attraverso tutti voi, e con voi, far arrivare ai bambini, ai ragazzi. Insieme, noi e voi, condividiamo il lavoro più bello del mondo: prendersi cura dei giovani e della loro crescita in armonia e sapienza, perché, come sappiamo, nei primi anni di vita tutto prende forma”.