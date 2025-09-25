Perché è stato giusto tutelare la relazione tra Antonia e Senza Cri, soprattutto ad Amici 24

Antonia e Senza Cri, via Amici

C'è stato un momento, nel percorso ad Amici 24 di Antonia Nocca e Cristiana Carella, nome d'arte di Senza Cri, in cui il rispetto per le proprie emozioni è stata una priorità assoluta, anche prima della musica. Negli scorsi giorni, dopo mesi di voci, considerazioni social e silenzi che preservavano due giovani cantanti, è stata pubblicata la foto di un bacio tra le due ex concorrenti del programma. La foto, accompagnata dalla canzone Prima stanza a destra di Amanda, arriva dopo le uscite musicali delle due cantanti. Antonia ha pubblicato lo scorso 23 maggio il suo progetto Relax (qui l'intervista), mentre più recente è l'uscita di Anno del Drago, l'Ep di Senza Cri disponibile in streaming dallo scorso 19 settembre. Ma perché questa scelta è importante, soprattutto se consideriamo l'influenza che avrebbe potuto avere una scelta diversa, durante la fase Serale dello scorsa edizione del talent?

Antonia e Senza Cri, bacio via Instagram

Come le storie dei concorrenti influenzano le varie fasi del programma

È innegabile che un talent show, seppur di natura musicale, si nutra dei racconti e delle storie, relative alle interazioni tra i concorrenti, alcune volte fagocitando la loro immagine, prima che la loro musica. Nella storia del programma, è innegabile non attribuire a eventi come la lite tra Stefano De Martino ed Emma Marrone una carica di attenzioni ineguagliabili. Ma anche più recentemente, in quest'edizione, potrebbe aver influenzato sulla sua permanenza, da concorrente all'interno del programma, la storia tra Luk3 e la ballerina Alessia Pecchia, in cui si è inserita in un determinato momento anche la ballerina Raffaella Mitaritonna. Ancora più interessante diventa il racconto se ci avviciniamo a un'altra coppia del programma, quella formata da TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro e Chiara Bacci.

La svolta di TrigNO dopo l'incontro con la ballerina Chiara Bacci

Infatti, il vincitore della categoria Canto di Amici 24, anche grazie a un'incredibile sforzo di volontà, di consapevolezza nei propri mezzi e una costante applicazione, ha raggiunto le fasi finali del programma. Tutto questo, mettendosi dietro anche talenti vocali più riconosciuti, da Niccolò Filippucci a Jacopo Sol, ma anche la stessa Antonia. Nell'equazione, com'è naturale che sia in un talent musicale che si lega anche nelle sue fase finali al televoto, è giusto inserire anche il racconto personale di TrigNO (qui l'intervista). Non solo la natura travolgente, in alcuni tratti litigiosa, mostrata nei primi mesi del programma e poi pian piano ammainata e gestita, ma anche il punto di svolta in quest'edizione: l'incontro con la ballerina Chiara Bacci, suggellato dal primo bacio dello scorso 25 ottobre.

La scelta controcorrente di Antonia e Senza Cri ad Amici 24

In questo caso, è innegabile pensare che la scelta di Senza Cri e Antonia Nocca si inserisca in un registro completamente diverso, fatto di riservatezza sulla propria vita personale e maggiormente legato alla natura musicale. Una scelta che, la stessa Senza Cri aveva sottolineato poche ore dopo la sua eliminazione: "La produzione di Amici non ha mai censurato nulla. Tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione". Successivamente, a Verissimo, aveva svelato: "La produzione di Amici è composta da persone che mi hanno sempre ascoltata e tutelata. Ci tenevo fosse chiaro che non hanno mai censurato nulla. Per me il focus è la musica e deve essere così".

Questa visione di Senza Cri sembra adattarsi completamente al profilo mantenuto da Antonia nelle puntate successive, quelle che l'hanno avvicinata alla finale di Amici 24, continuando a non esporsi, a non ammiccare a una relazione che inequivocabilmente avrebbe potuto trarle dei vantaggi, soprattutto nel televoto. Soprattutto dopo una tra le performance più apprezzate nel suo Serale: Esseri Umani di Marco Mengoni. Ed è stato importante, in quel momento, mettere la musica prima: una tutela non solo da parte degli interessati, ma anche della redazione del programma. Una scelta controcorrente, ma che descrive, ancora una volta, che tipo di peso hanno portato Senza Cri e Antonia nell'ultima edizione di Amici.