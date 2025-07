Ozzy Osbourne sarà sepolto dove sognava: cosa desiderava l’ex cantante dei Black Sabbath

Ozzy Osbourne – LaPresse

Dopo il corteo funebre che ha accompagnato il feretro di Ozzy Osbourne nella sua città natale Birmingham, oggi si tiene il funerale privato dell'ex cantante e fondatore dei Black Sabbath. La famiglia del cantante, infatti, ha previsto la sepoltura nella sua casa nel Buckinghamshire, rispettando il volere di Osbourne che sarà sepolto – stando a quanto conferma il Daily Mail – in una tomba ricavata vicino al lago presente nella tenuta, nel cuore, quindi, della vasta proprietà di 250 acri nei pressi di Gerrards Cross. Ad accompagnare il funerale della famiglia c'è anche un omaggio alla leggenda rock, ovvero un enorme composizione floreale che forma la scritta "OZZY F***ING OSBOURNE" sulle rive del lago Osbourne.

Cosa aveva chiesto Ozzy per il funerale

Nella sua autobiografia Io sono Ozzy, il cantante – morto a 76 anni – parlò di come desiderava si svolgesse il suo funerale, intanto non voleva essere cremato ma sepolto in un giardino all'ombra di un albero, possibilmente un melo selvatico così che i ragazzi potessero trasformarlo in sidro e sbronzarsi. Ma Ozzy aveva anche un'idea chiara su quello che voleva fosse scritto sulla lapide e ne ha fatto anche le ultime parole di quella biografia che in Italia è stata pubblicata da Arcana: "Se chiudo gli occhi mi pare già di vederla: Ozzy Osbourne. Nato: 1948. Morto: quel che è. Ha staccato con un morso la testa a un pipistrello".

Ozzy Osbourne, l’omaggio floreale al corteo funebre – Getty Images

Il corteo funebre con famiglia e fan

Un altro omaggio simile, man senza parolacce era stato creato per accompagnare il feretro lungo l'arteria principale della città inglese, ieri, quando il corteo funebre ha attraversato la città passando anche davanti alla panchina dedicata alla band – presente sul Black Sabbath Bridge – che, come ha detto il Sindaco della città, ha reso famosa Birmingham in tutto il mondo, mettendola sulla mappa della musica mondiale. Tra coloro che assisteranno al funerale di Ozzy Osbourne ci saranno, oltre alla famiglia con la moglie Sharon e alcuni dei figli, anche il frontman dei Metallica James Hetfield e Sir Elton John.

Sono state migliaia le persone che hanno partecipato al corteo funebre che si è tenuto a Birmingham, e a un certo punto, da una delle auto della famiglia che hanno seguito il feretro è scesa proprio l'ex moglie del cantante che, sorretta dai figli Jack e Kelly – ma erano presenti anche Aimee e Louis, avuto dal primo matrimonio con Thelma Riley – ha pianto guardando gli omaggi all'ex marito e ha voluto salutare i fan e a un certo punto si è rivolta a loro facendo con le dita il gesto della vittoria. In una vecchia intervista Osbourne disse: "Onestamente non mi interessa cosa suoneranno al mio funerale: possono mettere un medley di Justin Bieber, Susan Boyle e ‘We Are The Diddymen' se li rende felici. Ma voglio essere sicuro che sia una festa, non una festa di tristezza".