Oasis, Ticketmaster annulla 50mila biglietti venduti per le tappe nel Regno Unito e in Irlanda: quali sono e cosa fare Arriva la decisione di Ticketmaster sui biglietti venduti in secondary ticketing: 50mila biglietti annullati e rimessi in vendita, ancora silenzio sulle pratiche di dynamic pricing. Vediamo quali sono i biglietti annullati.

A cura di Vincenzo Nasto

Oasis, via Comunicato Stampa e Getty Images

Dopo le polemiche avvenute nei primi giorni di settembre per la vendita dei biglietti del reunion tour degli Oasis, nelle scorse ore, Ticketmaster ha deciso di annullare oltre 50mila biglietti per le date nel Regno Unito e in Irlanda. Il dato dei 50mila ticket, come rivelato dai promoter di Live Nation alla BBC, si rifà al 4% dei biglietti messi a disposizione sulla piattaforma. Su Billboard, gli stessi promotori hanno asserito che l'acquisto è stato invalidato a causa di violazioni come l'acquisto di più di quattro biglietti per nucleo familiare, ma anche l'utilizzo di più identità per acquistare i biglietti, nonché l'affidamento a servizi VPN e più carte di credito. I biglietti verranno messi, di nuovo, a disposizione dei fan sulla piattaforma Ticketmaster.

Quali sono i biglietti annullati

Secondo l'azienda, questi biglietti avrebbero violato i termini e le condizioni di vendita, specificando che sono stati messi in vendita su piattaforme di secondary ticketing, come Viagogo, che al contrario del partner ufficiale, Twickets, avrebbero potuto ottenere un guadagno maggiore del valore nominale del biglietto.

Come capire se il mio biglietto sarà annullato

Live Nation e SJM hanno specificato che i possessori di biglietto, acquistati tramite piattaforme di secondary ticketing, vedranno annullata la propria prenotazione sulla piattaforma di acquisto. Mentre per chi ha acquistato il biglietto in agenzia, potrà discutere con la biglietterà competente per far esaminare il proprio caso.

Come e quando saranno rimessi in vendita i biglietti per i concerti

Ticketmaster non ha ancora chiarito quali saranno i tempi di reimmissione sul mercato dei 50mila biglietti per i concerti degli Oasis nel Regno Unito e in Irlanda, il 4% dei biglietti messi a disposizione sulla piattaforma. Si dovrà attendere un aggiornamento dalla piattaforma, che potrebbe risollevare le sorti di alcuni dei 10 milioni di fan, provenienti da 158 paesi, che inizialmente hanno tentato l'acquisto.

La decisione di Ticketmaster e la rivalsa di ViaGogo

Nel frattempo, attraverso la BBC e il Guardian, sono arrivati anche i commenti dei dirigenti della piattaforma Viagogo, che ha rassicurato gli utenti sulla validità dei biglietti acquistati dal sito: "Il 2% dei biglietti degli Oasis è su Viagogo e StubHub. Continueremo a venderli nel modo in cui l'ente regolatore dice che possiamo. Stiamo soddisfacendo una chiara esigenza dei consumatori, continueremo a farlo su questa base. Ogni ordine sulla nostra piattaforma è protetto dalla nostra garanzia di rimborso. Le minacce dei promotori di annullare i biglietti prendono di mira ingiustamente i fan che hanno scelto di acquistare su un mercato di rivendita sicuro, trasparente e altamente regolamentato".

Il problema del dynamic pricing

Non si è ancora arrivati invece a una risposta della Commissione Europea sull'uso del dynamic pricing durante la vendita dei biglietti degli Oasis. La questione, sollevata e diretta nei confronti della piattaforma Ticketmaster, concentrava la propria domanda sul cambio finale del prezzo dopo che gli utenti avevano messo nel proprio carrello il biglietto per il concerto degli Oasis. Si tratterebbe di una violazione delle direttive dell'Unione Europea, per cui il prezzo di un biglietto non può cambiare dopo che l'utente lo ha inserito nel suo carrello. Già nei giorni successivi alla messa in vendita dei ticket, la band aveva scaricato interamente la responsabilità del dynamic pricing sui promoter del tour: "Gli Oasis lasciano le decisioni sui biglietti e sui loro prezzi interamente ai promoter e ai dirigenti", affermando di "non aver mai saputo che i prezzi dinamici sarebbero stati utilizzati".

Com'è cambiato il sistema di vendita dei biglietti dopo le critiche

Le polemiche sembrano aver influenzato le scelte successive dei promoter del tour, che, dopo l'annuncio di due nuovi concerti allo stadio Wembley di Londra, il prossimo 27 e 28 luglio 2025,hanno annunciato una nuova modalità di accesso ai biglietti. Infatti, per i due concerti, i ticket sono stati venduti tramite un processo di estrazione riservata esclusivamente su invito. Le iscrizioni al ballot sono state aperte inizialmente ai numerosi fan del Regno Unito che non sono riusciti ad acquistare i biglietti durante la prima vendita sulla piattaforma Ticketmaster.