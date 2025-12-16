Novena di Natale 2025, oggi iniziano le preghiere fino al 24 dicembre: le origini e le influenze storiche

Novena di Natale 2025, via Getty Images

Oggi, martedì 16 dicembre 2025, ha inizio uno dei momenti più significativi del periodo dell'Avvento per i fedeli cattolici: stiamo parlando della Novena di Natale, un cammino nella preghiera che si svolge in nove giorni consecutivi e che anticipa la celebrazione della nascita di Gesù. Il tragitto culminerà con la Vigilia e il giorno di Natale, alla fine di un ciclo di preghiere popolari. Ma quando nasce questa tradizione? La parola "Novena" deriva dal latino "novem (nove)" e indica il periodo di preparazione a una celebrazione religiosa importante, attraverso la preghiera: essa simboleggia più elementi, come l'attesa del popolo eletto per la venuta del Messia, la fine dell'Avvento, ma soprattutto la comunità. Infatti, durante il periodo della Novena di Natale, il cammino spirituale viene celebrato coralmente nelle chiese, creando un senso di comunità tra i fedeli cattolici.

Perché nascono le Novene di Natale e la preghiera in italiano

Ma quando nasce la Novena di Natale? Canonicamente viene scelto il 1720 come anno in cui è stata istituita la tradizione, di origine popolare. Tra i luoghi più importanti per la formazione, viene segnalata la casa dei missionari vincenziani di Torino, nella chiesa dell'Immacolata, situata accanto al Convitto Ecclesiastico. La sua struttura e la composizione della musica dei canti vengono legate alla figura di Padre Carlo Antonio Varchetta, che ha prodotto le nove invocazioni. La Novena di Natale, fin dal suo concepimento, veniva utilizzata per coinvolgere maggiormente il popolo cristiano nella preparazione spirituale al Natale, offrendo una forma di preghiera più accessibile, in italiano o in dialetto, in un momento storico in cui la maggior parte delle preghiere era in latino.

L'origine negli Atti degli Apostoli del Nuovo Testamento e l'influenza dell'Ottavario spagnolo

C'è però un prima e un dopo rispetto al 1720 come anno di concepimento delle preghiere da parte di Padre Carlo Antonio Varchetta. Infatti, la Novena di Natale è un diretto discendente della Novena di Pentecoste, descritta negli Atti degli Apostoli del Nuovo Testamento. Secondo il racconto, dopo l'ascensione di Gesù al cielo, istruì i suoi discepoli di non allontanarsi e di rimanere in preghiera a Gerusalemme per la venuta dello Spirito Santo. Successivamente verrà influenzata dalle tradizioni romane e, in epoca medievale, anche non facendo parte della liturgia ufficiale della Chiesa, trovò una derivazione nell'Ottavario spagnolo, in cui il numero nove si legava ai mesi di gravidanza della Vergine Maria.

La Novena viene "riconosciuta" da Papa Alessandro VII

La pratica è stata "riconosciuta" nel XVII secolo, quando Papa Alessandro VII concesse la prima indulgenza per una Novena in onore di San Francesco Saverio, segnando un'approvazione formale di questa devozione. La diffusione in Piemonte e pian piano in tutta Italia viene simboleggiata anche dalla figura di Gabriella Marolles delle Lanze, marchesa di Caluso, che ne accrebbe la promozione quando sposò il marchese di Saluzzo, andando ad abitare nelle vicinanze della casa dei missionari.