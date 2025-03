Nella classifica italiana Olly sempre in testa, bene Gabbani, Giorgia supera Corsi nei singoli sanremesi

video suggerito

A cura di Redazione Music

Olly a sanremo 2025 (ph Marco Alpozzi/LaPresse)

Come ogni settimana, la FIMI pubblica le classifiche degli album e delle canzoni più ascoltate e questa settimana sono pochi i cambiamenti, che hanno a che fare soprattutto con gli album appena usciti. Sanremo continua a dominare tra i singoli, ovviamente, ma anche tra gli album si difende, conquistando le prime tre posizioni, con il vincitore del Festival Olly a fare la parte del padrone con la testa sia della classifica degli album grazie a Tutta vita, uscito lo scorso ottobre e da due settimane in testa, sia con il singolo Balorda Nostalgia che gli ha permesso di conquistare questa nuova edizione di Sanremo, confermando anche il primo posto in radio.

La classifica degli album più ascoltati

Alle spalle del vincitore del festival c'è Francesco Gabbani, con il suo nuovo album Dalla tua parte, che entra direttamente in seconda posizione dopo l'ottima accoglienza di Viva la vita, mentre in terza posizione c'è il disco del festival, che mantiene la sua posizione. In quarta posizione c'è Geolier, che resiste all'invasione festivaliera, con Dio lo sa – Atto II, secguito da Icon di Tony Effe, l'album più ascoltato del 2024, del cantante che a sanremo ha portato Damme ‘na mano, mentre in sesta c'è Bad Bunny con Debí tirar más fotos. Brunori Sas resiste in Top 10 ed è settimo con L'albero delle noci, seguito da Tropico del Capricorno di Guè, È finita la pace di Marracash – protagonista della sigla di chiusura di Report – in nona posizione e Locura, ultimo album di un altro bestseller come Lazza.

La classifica FIMI dei singoli

Tra i singoli, le prime diciassette posizioni sono occupate interamente dal Festival di Sanremo (sic). In testa c'è proprio Olly, appunto, seguito da La cura per me di Giorgia, che continua a navigare tra le canzoni più amate tra quelle cantate sul palco dell'Ariston, e si mette alle spalle pure il secondo classificato Lucio Corsi con Volevo essere un duro – che rappresenterà l'Italia all'Eurovision – mentre subito sotto al podio ci sono Fedez con Battito, seguito da Achille Lauro con Incoscienti giovani e Cuoricini dei Coma_Cose, che vola in radio. Bene La mia parola di Shablo con Guè, Tormento e Joshua, che sale alla settima, davanti a Fuorilegge di Rose Villain, La tana del granchio di Bresh e Il ritmo delle cose di Irama.