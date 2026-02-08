Neil Young cancella il tour europeo: saltano anche i due concerti italiani previsti a luglio 2026

Neil Young – ph Amy Harris:Invision:AP

Il cantautore statunitense Neil Young ha annunciato la cancellazione del prossimo tour europeo con i Chrome Hearts che sarebbe dovuto partire tra qualche mese e prevedeva anche due tappe in Italia. L'artista, ottantenne, lo ha comunicato con una nota sul suo sito ufficiale Neil Young Archives dove è apparso un breve messaggio in cui non spiegava quali siano i motivi, ma semplicemente che non era il momento, ringraziando i fan che lo stavano aspettando. Il tour di Neil Young avrebbe dovuto cominciare il prossimo giugno all'Eden Project in Cornovaglia, terminando proprio con la seconda tappa italiana.

Sul sito, Young ha scritto: "Ho deciso di prendermi una pausa e questa volta non sarò in tour in Europa. Grazie a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti". Non ci sono motivi per questa decisione, ma la nota prosegue dicendo: "Mi dispiace deludervi, ma non è il momento. Adoro suonare dal vivo e stare con voi e i Chrome Hearts". Il cantante avrebbe dovuto suonare accompagnato da Spooner Oldham (tastiere), Micah Nelson (chitarra e cori), Corey McCormick (basso e cori), Anthony LoGerfo (batteria) mentre lui sarebbe stato alla voce, chitarra e piano. Neil Young è stato inserito per due volte nella Rock & Roll Hall of Fame: nel 1995 come solista e nel 1997 come membro dei Buffalo Springfield.

Neil Young and The Chrome Hearts avrebbero dovuto esibirsi per il loro Love Earth Tour 2026 con due concerti nel nostro Paese. Sono state cancellate, quindi, le esibizioni previste il 14 luglio a Lucca Summer Festival (Area Mura Storiche) e il 16 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD). Le due tappe italiane seguivano un calendario che prevedeva concerti in tutta Europa dell'autore di canzoni come "Heart of Gold", "Harvest Moon", "Old Man" e "My My, Hey Hey". Un ritorno attesissimo quello dello schivo cantautore americano che lo scorso anno fu headliner di Glastonbury esibendosi anche ad Hyde Park.