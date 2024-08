video suggerito

Muore la nonna di Ultimo, fan sotto la clinica: intervengono i carabinieri La nonna Gina era diventata una mascotte per il popolo di fan di Ultimo. Decine di fan hanno cercato di rintracciare la clinica per entrare in contatto con il cantautore.

Ultimo ha subito un grave lutto. Nella giornata di lunedì 26 agosto, infatti, è morta sua nonna Gina (96 anni). Il cantautore romano era legatissimo a sua nonna, al punto da dedicarle più di una volta uno spazio nei suoi pensieri anche sui social network. Purtroppo, però, il momento di raccoglimento, di riflessione e di preghiera è stato rovinato dal comportamento di numerosi fan che hanno oltrepassato il limite.

La nonna Gina era diventata una mascotte per il popolo di fan di Ultimo. Per questo motivo, per far sentire la vicinanza al loro idolo, decine e decine di fan si sono presentati nella clinica dove è morta la nonna. Prima ancora, però, era iniziato un vero e proprio lavoro di intelligence con chiamate a numerose strutture private della Capitale al fine proprio di scoprire dove fosse ricoverata la nonna del cantante. La pagina ufficiale del fandom di Ultimo rivela la notizia e lo fa proprio per sensibilizzare tutti a non ripetere più azioni di questo tipo: "È violazione della privacy penalmente perseguibile".

Nella fanpage I miserabili del Parchetto, legata a Ultimo, si legge che alcuni fan sono riusciti a scoprire la clinica e si sono recati sotto la struttura per dimostrare il proprio affetto al cantante. La situazione non è degenerata solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine, intervenute allo scopo di allontanare tutti i presenti. "Condanniamo lo schifo", si legge sulla fanpage, "che Niccolò Moriconi in arte Ultimo ha ricevuto in un momento delicato della sua vita".

Tutte le fanpage si riuniscono al dolore della famiglia Moriconi. Vi chiediamo la cortesia di tenere un comportamento adeguato e rispettoso nei confronti del nostro caro Niccolò. Purtroppo molti fan stanno cercando con metodi inappropriati di arrivare ad avere contatti con Ultimo chiamando ripetutamente delle cliniche. Mandiamo un abbraccio a tutta la famiglia Moriconi. Lo staff. I miserabili del parchetto.