Multa di 6mila euro per Katy Perry: ha girato il videoclip di un suo brano in un’area protetta alle Baleari

Multa di 6mila euro per Katy Perry: la casa di produzione della cantante è stata sanzionata dopo le riprese del videoclip del brano Lifetimes. Le immagini sono state giriate la scorsa estate a S’Espalmador, isolotto che fa parte del parco naturale di Ses Salines di Ibiza e Formentera, il cui accesso è vietato senza autorizzazione.

Multa di 6mila euro per Katy Perry. La casa di produzione della cantante è stata sanzionata dopo le riprese del videoclip del brano Lifetimes. Le immagini sono state giriate la scorsa estate a S'Espalmador, isolotto che fa parte del parco naturale di Ses Salines di Ibiza e Formentera, il cui accesso è vietato senza autorizzazione. Dopo la diffusione del video, le autorità locali avevano aperto un'inchiesta per verificare se ci fossero stati danni ambientali.

Multa di 6mila euro per Katy Perry: le motivazioni

Dopo l'inchiesta aperta un anno fa, stando a quanto riporta il Majorca Daily Bullettin, il governo delle Baleari ha deciso di sanzionare la casa di produzione della cantante con una multa di 6mila euro. Il motivo sono le riprese del videoclip di Lifetimes sull'Isolotto di S'Espalmador, area protetta e parte del parco naturale di Ibiza e Formentera, il cui accesso è vietato senza autorizzazione. Quanto fatto da Katy Perry sarebbe stato riconosciuto come grave infrazione ma non sarebbero previste altre penalità perché nessun danno ambientale è stato rilevato. La produzione non avrebbe avuto alcun permesso dal ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Ambiente per oltrepassare le barriere che tutelano l'habitat naturale.

L'inchiesta aperta un anno fa dopo l'uscita del video

La vicenda risale a luglio 2024, quando Katy Perry aveva girato il videoclip del suo brano Lifetimes sulle dune bianche di S'Espalmador. L'isolotto si trova poco distante da Formentera, fa parte del parco naturale di Ses Salines ed è protetto dal 1980: l'accesso di qualsiasi tipo è vietato senza autorizzazione. Dopo la diffusione del video, le autorità locali hanno aperto un'inchiesta preliminare per verificare la presenza della cantante e la modalità di realizzazione delle riprese. Il brano (e le conseguenti immagini del videoclip) facevano parte della campagna di lancio dell’album 143, con Perry ha segnato il suo ritorno dopo anni di pausa discografica.