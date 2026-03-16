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Morto Paki Canzi, frontman dei Nuovi Angeli e voce di “Donna felicità”: aveva 78 anni

È morto Paki Canzi, frontman dei Nuovi Angeli e voce di “Donna felicità”. Il cantante milanese aveva 78 anni. Il funerale laico è fissato per mercoledì 18 marzo.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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È morto domenica 15 marzo Pasquale "Paki" Canzi, cantante e pianista milanese che per oltre un decennio fu il volto e la voce dei Nuovi Angeli, uno dei gruppi beat più popolari d'Italia tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta. Aveva 78 anni.

Nato a Milano l'8 settembre 1947, Canzi si avvicinò alla musica da bambino, studiò pianoforte e frequentò il conservatorio. Agli inizi degli anni Sessanta formò con Pasquale Andriola il duo Paki & Paki, con cui partecipò al Festivalbar del 1964. Due anni dopo, nel 1966, nacquero i Nuovi Angeli insieme ad Alberto Pasetti, Renato Sabbioni e Ricky Rebaioli.

Il primo grande salto arrivò nel 1969 con Ragazzina, ragazzina, adattamento italiano di Mendocino dei Sir Douglas Quintet. Ma fu nel 1971 che il gruppo raggiunse il vertice: Donna felicità, scritta anche da Roberto Vecchioni e Andrea Lo Vecchio, superò il milione e mezzo di copie vendute e portò i Nuovi Angeli nelle classifiche di tutta Europa. In carriera, il gruppo accumulò circa otto milioni di dischi venduti.

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Tra gli altri successi della band figurano Singapore, Uakadì Uakadù e Anna da dimenticare, quest'ultima rimasta a lungo nelle classifiche italiane. Quando la stagione d'oro si chiuse, i Nuovi Angeli attraversarono formazioni mutevoli, ma Canzi restò sempre il punto fermo: cantante, pianista, il nome che il pubblico continuava a cercare.

Negli ultimi anni viveva tra Milano e Peschiera Borromeo e non aveva smesso di esibirsi. Il prossimo 20 marzo era atteso sul palco dell'Auditorium di Bareggio, in provincia di Milano, insieme ad Aldo Valente e Marco Bonino. Un concerto che non ci sarà.

Il funerale

La camera funeraria è allestita da oggi a Vignate, presso la struttura La Vignatese. Il funerale, in forma laica, si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 11. Sui social sono già numerosi i messaggi di cordoglio di fan e colleghi.

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