Morto Luca Napolano, fratello di Pietro, ex cantante di Amici, The Voice e Sanremo: aveva 36 anni

Luca e Pietro Napolano

È morto a soli 36 anni, a causa di un'infezione, Luca Napolano, fratello di Pietro, protagonista di Amici nel 2004, in cui il cantante si qualificò in terza posizione nel Canto. Proprio in quell'edizione incontrò Pietro Romitelli con cui formò il gruppo PQuadro che partecipò al Festival di Sanremo, nella categoria delle Nuove Proposte nel 2007 con la canzone Malinconiche sere, che si classificò al terzo posto, portandoli in giro per l'Italia nell'estate successiva. Pochi anni fa, Napolano tentò anche la carta The Voice, era il 2014, convincendo il giudice J-Ax.

Il messaggio del Sindaco di Calvizzano

Luca Napolano è scomparso a causa di un'infezione fulminante. A dare la notizia è stato Giacomo Pirozzi, Sindaco di Calvizzano, città in provincia di Napoli, che fa le condoglianze al padre del ragazzo, ovvero Pasquale Napolano, che è il vice sindaco della città partenopea: " Ci stringiamo al dolore del Vice Sindaco Pasquale Napolano e di tutta la sua famiglia per la prematura e improvvisa scomparsa di Luca" dice l'amministratore che descrive Luca come un ragazzo solare e pieno di vita: "è difficile trovare le parole davanti a una perdita così grande e ingiusta" continua il Sindaco.

Le condoglianze a nome della comunità

Pirozzi fa le condoglianze alla famiglia da parte sua e dell'intera comunità: "Luca resterà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, nei ricordi degli amici, dei familiari e di quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui un pezzo di strada" dice prima di chiudere specificando che il ricordo dell'uomo e la sua gioia di vivere saranno "per tutti un faro che continuerà a brillare nonostante l’oscurità di oggi". Tra coloro che hanno espresso dolore e hanno fatto le condoglianze anche alcuni gruppi sportivi cittadini come la squadra di pallavolo e quella di basket.