Morto lo scrittore e storico giornalista Luca Goldoni: aveva 95 anni Il giornalista e scrittore Luca Goldoni è morto a 95 anni all’hospice di Casalecchio di Reno. Con un suo articolo incoronò Nilla Pizzi regina della canzone italiana.

A cura di Gabriella Mazzeo

Lo scrittore e storico giornalista Luca Goldoni è morto a 95 anni. Nato a Parma, è stato inviato di guerra e giornalista di cronaca nera, opinionista e osservatore di costume per il Resto del Carlino, Corriere della Sera, Il Giorno, Nazione e Oggi. Con un suo articolo incoronò Nilla Pizzi "Regina della Canzone italiana". Valente scrittore, pubblicò il libro "Cosa farò da piccolo", dedicato alla moglie Franca. È morto nel pomeriggio all'hospice di Casalecchio di Reno, dove era stato ricoverato negli ultimi giorni per un peggioramento delle condizioni di salute. Lascia il figlio Alessandro.

Un'altra raccolta dal titolo "È gradito l'abito scuro" è stata pubblicata nel 1972. Goldoni era anche autore di saggi sul costume italiano relativi al boom economico e il post Sessantotto e quelli di argomento storico. Nel 2002 pubblicò il suo primo romanzo, “Il sopravvissuto”, con il quale vinse il Premio Fenice Europa. Con i suoi libri vinse anche il premio Il Libro d'oro per aver superato i tre milioni di copie vendute.

A 40 anni fu chiamato dal Corriere della Sera e rischiò di perdere l'assunzione per rimanere nella sua Bologna, dove ha sempre vissuto. Il giornalista, infatti, chiese di non trasferirsi a Milano. A questo proposito, scriveva nella sua pagina Facebook: "Trascorro giorni tutti uguali come vagoncini di un treno che mi conduce in terreni inesplorati. O meglio, il paesaggio e le situazioni sono sempre gli stessi, cambia il mio modo di vederli, di capirli”. “Sono una gran provinciale – raccontava di sé a 93 anni -. Avvertivo l’ossessiva esigenza di mettermi in gioco, come un D’Annunzio di serie B fuori tempo”.