Justin Cary è morto per un ictus a 50 anni: era il bassista dei Sixpence None the Richer e suonò in “Kiss Me”

Justin Cary, bassista storico dei Sixpence None the Richer è morto a 50 anni a seguito di un ictus: il musicista suonò nella hit “Kiss me”.

Justin Cary dei Sixpence non the richer

È morto a 50 anni Justin Cary, bassista storico dei Sixpence None the Richer, christian band nota per la hit "Kiss me", che ebbe una buona fama anche in Italia. Il musicista è stato colpito da un ictus come ha confermato Leigh Nash, cantante della band, che in un post sui social ha scritto: "Il nostro fratello da trent'anni (nonché bassista), Justin, ha avuto un ictus giovedì sera. La sua splendida moglie Linda ci ha tenuti aggiornati giorno e notte. È una persona adorabile, delicata e ha il cuore spezzato in un modo inimmaginabile. Vogliamo un bene dell'anima a nostro fratello. Le parole non bastano a esprimerlo".

In un altro post ha condiviso molte foto insieme e ha scritto: "Dire che ce la siamo passata davvero alla grande è un eufemismo. Grazie, Justin. Ti vorremmo sempre bene". Anche la moglie ha confermato la notizia in un aggiornamento pubblicato su una pagina GoFundMe aperta da Nash proprio per aiutarli nelle spese dopo l'ictus: "Justin e Linda hanno bisogno del nostro amore, delle nostre preghiere e del nostro supporto ora più che mai. Justin ha avuto un grave ictus giovedì sera e al momento sta ricevendo cure eccellenti all'Albany Med. Ha subito due interventi chirurgici e si trova in terapia intensiva. La strada da percorrere è incerta e fa paura" si leggeva. Poi l'aggiornamento: "Justin si è spento pacificamente questa mattina, con Linda al suo fianco. Per favore, continuate a pregare e a dare forza in questo momento così difficile".

Sixpence Non the richer – ph Leigh Nash via FB

I Sixpence None the Richer si sono formati nel 1992, ma Cary era entrato a far parte della band solo nel 1997 – in sostituzione dell'ex bassista J.J. Plasencio -, in tempo per vivere l'esplosione causata proprio da "Kiss me". La canzone, infatti, faceva parte dell'album eponimo. La canzone raggiunse il secondo posto nella classifica Billboard Hot 100 e il video era in heavy rotation su MTV. La canzone ricevette una nomination ai Grammy, nel 2000, come miglior performance pop di un duo o gruppo con voce, mentre l'album fu nominato come Best Rock Gospel Album. Cary suonò il basso anche per band come i Counting Crows. Un concerto della band è previsto per il 23 ottobre 2026 sul palco della Santeria Toscana 31 di Milano all'interno del First Proper EU/UK Tour 2026.