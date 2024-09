video suggerito

Morto Kris Kristofferson, addio alla stella del country, l'addio di Barbra Streisand Kris Kristofferson si è spento all'età di 88 anni. Attore e cantante, il re del country ha influenzato l'ambiente con brani come Me and Bobby McGee e recitato in A Star Is Born con Barbra Streisand.

A cura di Elena Betti

Kris Kristofferson (Getty Images)

Il mondo della musica country piange la scomparsa di uno dei suoi massimi esponenti. Kris Kristofferson è morto lo scorso sabato a 88 anni nella sua casa a Maui, Hawaii. Ad annunciarlo è stata la famiglia domenica mattina, che non ha però dichiarato la causa del decesso. Negli anni è passato da stella del country a stella del cinema ma, oltre a una carriera brillante, aveva avuto anche problemi di alcolismo e pare che dall'età di 70 anni soffrisse di perdite di memoria.

La carriera nella musica country

Nato in Texas, dopo un periodo da militare, si trasferì a Nashville, in Tennessee, dove si è avvicinato alla musica country. Il successo. in questo settore è arrivato grazie a Johnny Cash, il più grande cantante country dell’epoca, che incise Sunday Mornin’ Comin’ Down, pezzo scritto proprio da Kristofferson che lo rese celebre. Il disco Kristofferson uscì nel 1970 e conteneva anche la grande Me & Bobby McGee, un successo che negli anni è stato interpretato da molti artisti tra cui Janis Joplin, la cui versione fu pubblicata nell'album postumo del 1971. Tra i suoi brani di maggior successo contenuti nell'album Kristofferson, c’è anche Help Me Make it Through the Night, premiato con un Grammy e interpretato successivamente da Sammi Smith, Elvis Presley e Johnny Cash.

Il legame con Johnny Cash si è trasformato anche in affetto da parte della figlia Rosanne Cash, con cui Kristofferson aveva fatto una delle sue ultime esibizioni duettando su Lovin' You Was Easier nel 2023. Sui social Rosanne Cash scrive: "Ecco un uomo. Un uomo che ho conosciuto per la maggior parte della mia vita. Un pezzo del mio cuore e della storia della mia famiglia. Mi aspettavo che avrebbe lasciato il pianeta abbastanza presto, ma questo non cambia l'entità della perdita. Eppure lo avremo sempre – la sua enorme eredità, il suo spirito risonante, il potere duraturo della sua autenticità, le sue sbalorditive doti di poeta – nelle parole, sullo schermo, nel suo essere. Viaggia sicuro, caro fratello. Ti amerò sempre".

La carriera cinematografica

La sua è stata un grande carriera anche nel cinema, dove ha interpretato grandi ruoli in film di celebri registi e circondato da grandi attori. L’inizio della carriera era arrivato con Fuga da Hollywood, ma i suoi ruoli più celebri furono altri. A partire da A star is born, il film diretto nel 1976 da Frank Pierson in cui ha recitato al fianco di Barbra Streisand, o Alice non abita più qui con Ellen Burstyn, film diretto da Martin Scorsese nel 1974. Nel 1988 recitò anche in Blade, film della Marvel, in cui era affiancato da Wesley Snipes e fu diretto anche da Tim Burton in Il pianeta delle scimmie nel 2001.

Il ricordo di Barbra Streisand

L’attrice coprotagonista di Kristofferson in A Star is Born ha condiviso un tributo per ricordare l’attore scomparso. L’attrice lo ha ricordato definendolo in grande talento e una figura profondamente rispettata sia nel cinema che nella musica. "La prima volta che ho visto Kris esibirsi al Troubadour club di Los Angeles, ho capito che era qualcosa di speciale", ha scritto la Streisand sul suo profilo Instagram. "A piedi nudi e strimpellando la chitarra, mi sembrava la scelta perfetta per una sceneggiatura che stavo sviluppando, che alla fine è diventata A Star Is Born”, racconta l’interprete di Esther Hoffman, nel film un’aspirante cantante la cui carriera è in ascesa mentre quella del partner – Kristofferson – sta crollando. Un’interpretazione che a lui è valsa un Golden Globe come miglior attore, che non è stato però l’unico premio ottenuto con questo film: la canzone Evergreen, interpretata dalla coppia, vinse infatti l’Oscar per miglior canzone originale. Grande chimica sullo schermo e amicizia fuori. "Per il mio ultimo concerto nel 2019 all'Hyde Park di Londra, ho chiesto a Kris di unirsi a me sul palco per cantare l'altro nostro duetto di A Star Is Born, ‘Lost Inside Of You'. Era affascinante come sempre e il pubblico lo ha inondato di applausi. È stata una gioia vederlo ricevere il riconoscimento e l'amore che meritava così riccamente", ha raccontato l’attrice.

I ricordi del mondo della musica

Oltre a Streisand molti altri artisti hanno condiviso un ricordo per Kristofferson. Dolly Parton, grande amica del cantante, con cui ha eseguito duetti come From Here to the Moon and Back e Put It Off Until Tomorrow, lo ha ricordato scrivendo su Instagram:"Che grande perdita. Che grande scrittore. Che grande attore. Che grande amico. Ti amerò sempre". Oltre a lei anche la star country Reba McEntire lo ha ricordato su X come un gentiluomo dall’anima gentile e amante delle parole: “Sono così felice di averlo incontrato e di essere con lui. Una delle mie persone preferite”, ha scritto. Per la cantautrice Diane Warren, Kristofferson era un “brillante cantautore, grande attore. Stiamo perdendo troppi grandi e ne abbiamo appena perso un altro". A condividere la tristezza è stato anche Eric Church, che considerava Kristofferson come un modello e un amico. "Grazie per essere un faro di luce in un mondo sempre più oscuro. Eri il mio eroe e il mio modello. E anche allora, sei riuscito a superare le mie aspettative quando sei diventato mio amico. Arrivederci, capitano. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo."