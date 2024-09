video suggerito

Alla fine Dolly Parton e Miley Cyrus sono veramente parenti: “Non mi sorprende, è sempre stata famiglia” Le cantanti Dolly Parton e Miley Cyrus hanno sempre avuto un forte legame, Parton è infatti la madrina di Cyrus, ma un test del DNA ha confermato l’esistenza di un vero e proprio legame di sangue tra le due. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dolly Parton e Miley Cyrus

Sono due grandissime popstar che hanno fatto ballare tantissime generazioni. Dolly Parton e Miley Cyrus hanno sempre detto di avere un legame molto forte e di essere legate da un grande affetto. Parton in effetti è la madrina di Cyrus e le due hanno condiviso spesso palchi e cantato l’una le canzoni dell’altra. Il legame tra di loro è però recentemente diventato ancora più profondo. Secondo i risultati di un sito che si occupa di genealogia, Parton e Cyrus sono infatti realmente imparentate: le due sarebbero cugine di settimo grado.

Dolly Parton e Miley Cyrus sono cugine di settimo grado

Dolly Parton ha sempre detto di volere molto bene a Miley Cyrus, con lei si sente “in famiglia”, ed effettivamente le sensazioni della cantante non erano sbagliate. Secondo quanto riportato dalla CNN, il sito Ancestry, specializzato in alberi genealogici, ha fatto delle interessanti scoperte sul passato familiare delle due cantanti. L’analisi di “miliardi di documenti storici e alberi genealogici” ha portato a un risvolto davvero curioso, già profetizzato da Parton stessa quando parlava di famiglia. Le due star sembrano avere un antenato in comune nato nel XVIII secolo: John Brickey, infatti, nacque nel 1740 in Virginia, salvo poi lasciare lo stato per trasferirsi insieme alla famiglia nella contea di Blount, in Tennessee. L’uomo sarebbe il sesto bisnonno di Dolly Parton e il settimo di Miley Cyrus, il che renderebbe le due cugine di settimo grado. Una parentela molto alla lontana, ma che per Parton è solo una conferma. Intervistata da Access Hollywood, la cantante ha infatti detto di non essere stupita dalla cosa. Nell'ultima puntata del programma, Parton stava presentando il nuovo libro di cucina scritto insieme alla sorella Rachel, quando è stata informata della sua nuova parente. La cantante di Jolene ha commentato: “Siamo così unite, Miley ed io. Pensavo che fossimo almeno cugine di terzo grado. Non mi sorprende perché sembrava davvero di famiglia”.

Le apparizioni delle due cantanti insieme

Dolly Parton è stata parte dell’adolescenza di Miley Cyrus, apparendo anche in alcuni episodi dello show Hanna Montana come zia della protagonista e cantando insieme a Cyrus una nuova versione di Wrecking Ball. Negli anni anche Cyrus ha reso noto il suo affetto per la madrina: "Dolly non è solo il mio idolo per la sua incomparabile carriera, è anche il mio modello per la sua morale e i suoi valori saldi", scriveva la cantante di Flowers – canzone per la quale è stata accusata di plagio – nel 2021 in un tributo a Dolly Parton, inserita nella lista delle 100 persone più influenti del Time Magazine.

Il nuovo album di Dolly Parton sulla famiglia

Questa scoperta è ancora più tenera se consideriamo il momento in cui è arrivata. Parton ha infatti in programma la pubblicazione di un nuovo album incentrato proprio sulla famiglia. "Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables" uscirà a novembre e non sarà solo un album ma anche una sorta docuserie divisa in quattro parti. Sul sito ufficiale della cantante si legge infatti che insieme all’album ci saranno approfondimenti sugli antenati di Parton con "uno sguardo intimo al viaggio storico della famiglia dal Regno Unito all'attuale Tennessee orientale, arricchito da interviste con numerosi membri della famiglia". In effetti l’album è proprio un prodotto “di famiglia”: Parton ha infatti inserito contributi dei parenti ormai scomparsi, tra cui il nonno Jake Owens, inoltre il cugino Richie Owens ha prodotto l’album e la nipote Heidi sarà la voce solista di A Rose Won’t Fix It. “Sono onorata di mettere in luce l’eredità musicale delle nostre famiglie”, dice la cantante.