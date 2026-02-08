Morto il figlio del rapper Lil Jon, Nathan aveva 27 anni: è suo il corpo ritrovato in un laghetto

Lil Jon e Nathan Smith – Ph Kevin Mazur:Getty Images for Pencils Of Promise

Il figlio del rapper americano Lil Jon, DJ Young Slade, è morto e il suo corpo è stato ritrovato in un laghetto vicino casa. Lo ha confermato lo stesso rapper dopo che la Polizia aveva comunicato di aver trovato il corpo di un uomo che poteva appartenere proprio a Nathan Smith, il figlio 27enne del cantante. Con un comunicato pubblicato sulla sua pagina Instagram, Lil Jon ha scritto: "Sono profondamente addolorato per la tragica perdita di nostro figlio, Nathan Smith. Sua madre [Nicole] e io siamo devastati". Il Dipartimento di Polizia di Milton aveva dichiarato che il ragazzo avrebbe "lasciato casa sua in circostanze insolite" e che le ricerche erano scattate immediatamente.

"Nathan era l'essere umano più gentile che si possa mai incontrare", si legge nella dichiarazione postata sui social. "Era immensamente premuroso, educato, appassionato e caloroso: amava la sua famiglia e gli amici nella sua vita al massimo". Il padre lo descrive come "un giovane di straordinario talento; produttore musicale, artista e ingegnere, laureato alla New York University". Smith sarebbe uscito di casa senza telefono e l'ultima volta che era stato visto era stato alle 6 del mattino del 3 febbraio scorso: "Dopo essere stati impossibilitati a localizzare il signor Smith durante quel periodo, le squadre hanno esteso le ricerche a un laghetto nel Mayfield Park, vicino alla casa di Smith a Milton" aveva detto la Polizia.

Lil Jon col figlio Nathan Smith – ph AP

Il 6 febbraio, quindi, "i sommozzatori dei Vigili del Fuoco della Contea di Cherokee hanno localizzato e recuperato un corpo dal laghetto. Si ritiene che l'individuo sia Nathan Smith, in attesa di conferma ufficiale da parte dell'ufficio del medico legale della Contea di Fulton". Ma la conferma è arrivata direttamente dal padre, nonostante le forze dell'ordine avessero dichiarato di trattare il caso come un'indagine aperta. Lil Jon è uno dei punti di riferimento dell'hip hop di Atlanta, in particolare del sottogenere crunk, famoso per canzoni come "Get Low" del 2002 con il suo gruppo, gli East Side Boyz, e "Turn Down For What" del 2013 con DJ Snake.