Morto il chitarrista Ralph Towner, suonò con Pino Daniele

È morto all’età di 85 anni il chitarrista Ralph Towner. Polistrumentista e compositore, aveva collaborato con Pino Daniele all’album Che Dio ti benedica, uno dei progetti più sperimentali del cantautore napoletano.

Si è spento all'età di 85 anni, a Roma, il chitarrista Ralph Towner. Polistrumentista, compositore e maestro di chitarra che da anni, ormai, viveva in Italia, pur essendo nato e cresciuto in America. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute si erano aggravate, con la sua scomparsa si chiude un pezzo di storia del jazz e di un modo di fare musica colto e aperto alla sperimentazione. Nella sua carriera aveva suonato con grandi artisti, tra cui Pino Daniele, con cui aveva collaborato ad alcuni brani.

L'incontro tra Towner e Pino Daniele fu nel 1993, quando collaborarono all'album Che Dio ti benedica, con un pezzo strumentale dal titolo Two Pisces in Alto Mare, così chiamato perché entrambi, nati a marzo, erano del segno dei pesci. Il loro fu un incontro di arte e culture diverse, in cui il blues di Pino Daniele si intrecciava perfettamente alla maestria della chitarra acustica di Ralph Towner. A quell'album, tra gli altri, collaborarono tanti musicisti che diedero un'impronta decisiva al disco, si tratta di nomi come Chick Corea, Lele Melotti, Jimmy Earl, Rosario Jermano, Antonio Annona e Bruno De Filippi, non è un caso, infatti, che quel progetto tutt'oggi è uno degli esempi dell'evoluzione artistica e sperimentale di Pino Daniele.

Ralph Towner nacque il 1° marzo 1940 a Chehalis, nello stato di Washington, dove iniziò a suonare il pianoforte, ma fu l'incontro con la chitarra classica a cambiare per sempre la sua vita. Dall'America si spostò presto per affinare la sua tecnica, andò a Vienna per studiare e questo gli consentì di mixare lo stile europeo con quello del jazz americano. Nel 1970 fondò un gruppo fondamentale per la musica jazz contemporanea, gli Oregon, con cui ebbe modo di contaminare la sua musica con altri generi, dal folk al minimalismo e altro ancora.