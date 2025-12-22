Morto Chris Rea a 74 anni: addio al cantante di Driving Home For Christmas e On the Beach

È morto a 74 anni Chris Rea, autore di Driving Home For Christmas e On the Beach. Il cantante britannico si è spento in ospedale dopo una breve malattia. Aveva venduto oltre 30 milioni di dischi.

Si è spento a 74 anni Chris Rea, uno dei cantautori britannici più amati degli anni Ottanta e Novanta. La notizia è stata confermata da un portavoce della famiglia, che ha diffuso una dichiarazione a nome della moglie Joan Lesley e delle due figlie.

"È con immenso dolore che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris", si legge nella nota. "Si è spento serenamente in ospedale nella giornata di oggi, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia."

Gli esordi e la rinascita con il nome Chris Rea

Nato all'inizio degli anni Cinquanta, Rea aveva iniziato la carriera musicale negli anni Settanta con i Magdalene, dove aveva sostituito David Coverdale, futuro frontman dei Deep Purple. Inizialmente si era presentato al pubblico con lo pseudonimo di Benny Santini, un nome dalle sonorità più italiane che accompagnò anche il suo album di debutto solista, Whatever Happened to Benny Santini?, che nel 1978 entrò nella Top 20 statunitense.

Leggi anche È morto Sandro Giacobbe, il cantante aveva 75 anni e lottava contro un tumore alla prostata

Solo dopo quel primo successo decise di tornare al suo vero nome, pubblicando Deltics nel 1979 e Tennis nel 1980. I risultati altalenanti in Europa lo portarono più volte a considerare il ritiro, ma la scelta di continuare si rivelò vincente.

Il successo internazionale e i brani che hanno fatto storia

La carriera di Chris Rea ha prodotto circa 30 milioni di dischi venduti e 18 album in studio. Il picco artistico arrivò tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, con la raccolta New Light Through Old Windows del 1988 e soprattutto The Road to Hell del 1989, considerato da pubblico e critica il vertice della sua discografia.

Tra i brani che hanno segnato la sua carriera spiccano Fool (If You Think It's Over) del 1978, le hit da discoteca Let it Loose e I Can Hear Your Heartbeat (entrambe del 1983), I Don't Know What It Is But I Love It (1984), e soprattutto Josephine (1985) e On the Beach (1986), quest'ultima diventata un inno generazionale. Nel 1991 conquistò nuovamente le classifiche con Auberge e Looking for the Summer.

La canzone che gli garantì la fama più duratura rimane però Driving Home For Christmas, brano natalizio diventato un classico immancabile nelle playlist festive di tutto il mondo.

I problemi di salute e gli ultimi anni

La seconda metà della carriera di Rea fu segnata da seri problemi di salute. Nonostante questo, nel 2000 pubblicò King of the Beach, dimostrando una tenacia che lo avrebbe accompagnato fino agli ultimi anni.

Nel 2017 venne colpito da un ictus. Dopo essersi ripreso e aver smesso di fumare, a settembre dello stesso anno pubblicò Road Songs for Lovers e partì per un tour promozionale. Il 9 dicembre, durante la trentacinquesima data, subì un collasso sul palco e venne ricoverato d'urgenza. Le ultime due date del tour furono cancellate.