Morto a 84 anni Chuck Mangione, fu autore della hit Feels so good

Chuck Mangione – AP Photo:Lucas Jackson

È morto all'età di 84 anni il jazzista Chuck Mangione famoso anche per la hit Feels so good e vincitore per due volte di un Grammy Awards, il massimo riconoscimento musicale al mondo. A confermare la morte del trombettista americano è stato il suo avvocato, Peter S. Matorin che ha dichiarato che il musicista è morto nella sua casa a New York. Mangione è diventato noto in tutto il mondo proprio per la sua Feels so good, una canzone smooth jazz che è diventata ormai un classico in tutto il mondo, riconoscibile subito all'orecchio, ma l'artista compose anche, tra le altre, Give It All You Got per le Olimpiadi invernali del 1980. Mangione è morto nel sonno, stando a quanto dichiarato da Matorin.

La fama mondiale con Feels So Good

Il jazzista si era fermato con l'attività pubblica nel 2015, quando era andato in pensione dopo una carriera molto lunga cominciata come musicista bebop ispirandosi a uno dei miti del jazz mondiale, ovvero Dizzie Gillespie, ma suonò anche con Art Blakey e i Jazz Messengers. Nel 1977 arriva il brano che gli dà la fama mondiale, inserendolo nell'elenco di coloro che hanno almeno una canzone riconosciuta in tutto il mondo, con Feels So Good canzone che diede il nome anche all'album uscito nel 1977, nominato ai Grammy Awards, ma soprattutto entrò in seconda posizione nella Billboard 200, la calssifica americana degli album, alle spalle solo del fenomeno La febbre del sabato sera che si piazzò in prima con la colonna sonora.

Vinse due Grammy Awards

Mangione spiegò così il successo della canzone: "Per molte persone identificava una canzone con un artista, anche se avevo un pubblico di base piuttosto solido che ci spingeva a fare tournée tutte le volte che volevamo – disse in un'intervista al Pittsburgh Post-Gazette -, quella canzone ha raggiunto il culmine e ha portato il tutto a un livello completamente diverso". Ovviamente quella non fu l'unica canzone di successo, anche perché il trombettista e filicornista pubblicò oltre 30 album, vincendo il primo Grammy nel 1977 con l'album Bellavia, come Best Instrumental Composition, mentre il secondo arrivò con Children Of Sanchez, come Best Pop Instrumental Performance. Con l'album Friends and Love fu nominato ai Golden Globe oltre a ricevere una nomination ai Grammy.