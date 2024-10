video suggerito

Morta la cantante Nell Smith, aveva 17 anni: fan di Nick Cave, stava preparando il suo album di esordio È scomparsa all'età di 17 anni Nell Smith, la talentuosa cantante canadese che aveva pubblicato nel 2021 Where The Viaduct Looms, un album di cover di Nick Cave, con i Flaming Lips.

A cura di Vincenzo Nasto

Nell Smith e Nick Cave, foto Account Facebook Nell Smith

Lo scorso fine settimana, una delle più giovani e talentuose cantautrici canadesi Nell Smith è morta all'età di 17 anni. Ad annunciarlo sono stati lo scorso 6 ottobre, sul palco del loro concerto a Portland, i Flaming Lips, nelle parole del suo frontman Wayne Coyne. La band aveva collaborato già con la giovanissima cantante, dopo aver stretto amicizia nel 2018: appena 11enne e accompagnata dalla sua famiglia, Nell Smith aveva assistito a uno spettacolo della band allo Sled Island Festival di Calgary. Anche se non sono state chiarite da voci ufficiali le cause della morte, lo stesso frontman avrebbe spiegato al pubblico che la giovane cantante sarebbe scomparsa in un incidente d'auto.

A confermare la notizia del suo decesso, anche il frontman dei Cocteau Twins, Simon Raymonde, una delle figure centrali dell'etichetta Bella Union con cui Smith avrebbe dovuto pubblicare il suo album d'esordio: "Nell aveva solo 17 anni e si stava preparando per l'uscita del suo primo disco da solista all'inizio del 2025 con la Bella Union, realizzato a Brighton con Jack e Lily Wolter delle Penelope Isles".

Come Nell Smith aveva conosciuto i Flaming Lips e l'album di cover di Nick Cave

Solo nel 2021 aveva pubblicato il suo primo progetto, Where The Viaduct Looms, un album di cover di Nick Cave, frutto di un lavoro che aveva portato Smith a collaborare incessantemente con i Flaming Lips dal 2018. La cantante, classe 2007, era originaria del Regno Unito, trasferendosi in Canada durante la sua infanzia. Proprio dopo l'incontro con i Flamings Lips nel 2018, impara a suonare la chitarra e a scrivere le sue canzoni. Come rivela il portale Stereogum, Smith avrebbe dovuto collaborare con i Flaming Lips all'interno di un loro progetto, ma la pandemia, ha avuto altri piani per la cantante. Il risultato è proprio Where The Viaduct Looms, registrato insieme ai Flaming Lips, e che ha ricevuto anche l'applauso degli stessi Nick Cave e Warren Ellis. Sulla sua pagina Facebook, è presente anche una foto con l'autore di Into my arms.

Non solo la morte di Nell Smith: scomparsa la figlia del membro dei Flaming Lips Steven Drodz

La cantante si è esibita anche durante i concerti dei Flaming Lips, venendo ospitata anche sulle reti televisive nazionali come l'americana CBS. Nel messaggio di Symon Raymonde, l'autore conferma anche il luogo dell'incidente: "Siamo tutti scioccati e devastati nell'apprendere della scomparsa improvvisa e tragica della nostra artista e cara amica Nell Smith, avvenuta nel weekend nella Columbia Britannica". Nel frattempo, parallelamente alla morte di Smith, un'altra tragedia sembra toccare i Flaming Lips. Sul profilo ufficiale Instagram del frontman Coyne, l'autore ha denunciato la scomparsa della figlia adolescente del membro della band Steven Drodz: "Urgente, per favore, aiutate se potete. La figlia di Steven (16 anni) è scomparsa: è stata vista l'ultima volta allo Space Needle nella mattina di sabato (5 ottobre)".