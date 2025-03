video suggerito

Morta la scrittrice L.J. Smith, inventò la saga del Diario del vampiro da cui fu tratta la serie tv È morta L.J. Smith, inventrice dei libri Il diario del vampiro da cui è stata tratta la fortunata serie televisiva. La scrittrice aveva 66 anni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Cultura

L.J. Smith e uno dei libri del "Diario del Vampiro"

È morta a 66 anni L.J. Smith, la scrittrice di Young adult, diventata popolare in tutto il mondo grazie alla serie di Vampire's Diary che è diventata anche una serie televisiva di successo. La scrittrice è morta in ospedale dopo anni di sofferenza causata da una rara malattia autoimmune, come hanno detto la sua compagna Julie Divola, e sua sorella, Judy Clifford al New York Times che ricorda anche come la scrittrice si sia dovuta riappropriare dei suoi personaggi scrivendo fan fiction dopo essere stata licenziata ed essere stata sostituita da un ghost writer. In Italia a pubblicare i suoi libri più importanti, compresi i Diari, è stata Newton Compton.

Come nasce il Diario del Vampiro

La scrittrice è stata molto prolifica, pubblicando oltre venti libri a cui si aggiungono tre opere inedite che sono state completate prima della sua morte. la sua carriera comincia quando pubblica nel 18987 "La notte del solstizio" che non vendette molto ma incuriosì un editore che lavorava in una società di produzione che fu acquistata dalla Warner Brothers e questa cosa ha cambiato definitivamente la sua vita. Questa società, infatti, capì il potenziale e stata assunta perché i vampiri stavano diventando un argomento interessante nel mondo dell'intrattenimento e così L.J. Smith cominciò a scrivere i Vampire Diaries, ovvero la serie che racconta il triangolo amoroso tra Elena Gilbert e una coppia di fratelli vampiri, Stefan e Damon Salvatore.

Il successo e il blocco dello scrittore

Il New York Times racconta come i primi tre libri della saga furono pubblicati nel 1991 e nel 1992 uscì il quarto "ma la Sig. ra Smith, il cui primo agente era la sua dattilografa, che non aveva mai rappresentato un cliente, raccontò al Wall Street Journal di aver scritto la trilogia per un anticipo di sole poche migliaia di dollari senza rendersi conto che si trattava di un lavoro su commissione, il che significava che non possedeva né i diritti d'autore né i personaggi". Insomma, continuò a scrivere young adult finché rimase ferma per dieci anni a causa del più classico blocco dello scrittore dovuto anche ad alcuni problemi familiari.

Il licenziamento e le fan fiction

Nel 2007 tornò a scrivere e pubblicò un'altra trilogia per la società, ottenendo la metà delle royalties, in un momento in cui i vampiri continuavano a essere un grande trend anche grazie alla serie Twilight e nel 2009 i Diari divennero una serie televisiva, ma nel 2011 fu licenziata per divergenze creative e il suo ruolo fu preso da un ghostwriter e un autore che usava lo pseudonimo Aubrey Clark. Furono le fan fiction a ridarle in mano i suoi personaggi.

I libri di L.J. Smith pubblicati in Italia

In Italia, come scritto, è stata Newton Compton a pubblicare le sue saghe di maggior successo, come scrivono sul proprio sito: Il diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro comprende i romanzi: Il risveglio; La lotta; La furia; La messa nera; Il ritorno; Scende la notte; L’anima nera; L’ombra del male; Mezzanotte; L’alba; La maschera; Fantasmi; Luna piena; Destino; La genesi; Sete di sangue; Strane creature; Lo squartatore; Vite interrotte; L’incantesimo; La salvezza; La vendetta; La rivelazione.