Michael Bolton operato per un tumore al cervello: "Intervento immediato", concerti annullati Michael Bolton ha rivelato di essere stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere un tumore al cervello e di conseguenza ha cancellato le date del suo tour: "Mi sto riprendendo a casa, circondato dall'enorme amore e sostegno della mia famiglia".

A cura di Redazione Music

Michael Bolton ha rivelato di essere stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere un tumore al cervello e di conseguenza ha cancellato le date del suo tour.

Il cantante ha postato su Instagram la notizia, comunicando ai fan di aver saputo del tumore alla fine dell'anno: "Poco prima delle vacanze, si è scoperto che avevo un tumore al cervello, che richiedeva un intervento chirurgico immediato", ha scritto. “Grazie al mio incredibile team medico, l’intervento è stato un successo. Ora mi sto riprendendo a casa e sono circondato dall’enorme amore e sostegno della mia famiglia”.

Bolton, 70 anni, avrebbe dovuto partire all'inizio di febbraio con date internazionali pianificate per tutto il 2024, ma ha riferito di aver comprensibilmente bisogno di tempo per riprendersi dall’intervento, con la speranza che possa migliorare prima possibile e riprendere le esibizioni dal vivo. La sua rete di fan nei commenti gli ha augurato il meglio, inviando messaggi in supporto e trasmettendogli tutta l'energia necessaria per affrontare un momento così delicato.

"Per i prossimi due mesi dedicherò il mio tempo e le mie energie al recupero, il che significa che dovrò prendermi una pausa temporanea dal tour", ha aggiunto. “È sempre la cosa più difficile per me deludere i miei fan o rinviare uno spettacolo, ma sto lavorando duramente per accelerare il mio recupero e tornare presto ad esibirmi. Sono più che grato per tutto l’amore e il sostegno che mi avete così generosamente dimostrato nel corso degli anni. Sappiate che conservo nel mio cuore i vostri messaggi di supporto e darò ulteriori aggiornamenti appena possibile”. In chiusura, tutto l'amore che può provare un artista che da decenni può contare sulla fedeltà e l'accoglienza di un pubblico che può dirsi suo.