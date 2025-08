Marco Carta dimesso dall’ospedale: “Stato di salute sotto controllo”, quando si esibirà di nuovo

Marco Carta è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero degli scorsi giorni, che l’ha costretto ad annullare il live del 3 agosto a Porto Torres. “Il suo stato di salute è sotto controllo”, ha fatto sapere lo staff via Instagram. Il cantante ha poi annunciato quando verrò recuperata la data in questione e quando tornerà sul palco.

Marco Carta ha aggiornato i followers sulle sue condizioni di salute. Con una storia pubblicata su Instagram, nella serata del 3 agosto, il cantante (tramite il suo staff) aveva fatto sapere di essere ricoverato in ospedale e costretto ad annullare la sua esibizione a Porto Torres. A poco più di un giorno di distanza, ha fatto sapere come sta e quando sarà recuperata la data del live.

Come sta Marco Carta dopo il ricovero in ospedale, l'aggiornamento

Con una storia pubblicata su Instagram, lo staff del cantante ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute: "Con estrema serenità vi comunichiamo che Marco sarà dimesso nelle prossime ore e il suo stato di salute è sotto controllo". Marco Carta, quindi, verrà dimesso nella giornata di oggi, lunedì 4 agosto, e la sua salute continuerà a essere monitorata. La notizia del ricovero era arrivata domenica 3 agosto prima del suo live a Porto Torres, in Sardegna, che è stato così annullato. Al momento non è noto quale fosse il problema che ha portato Carta in ospedale. Sempre il suo staff ne aveva dato comunicazione: "Un problema di salute ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell'Ospedale San Donato di Milano. Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenere Marco sino a domani in degenza".

Quando tornerà a esibirsi Marco Carta

Nonostante il recente problema di salute, Marco Carta (attraverso il suo staff) ha confermato che le altre date del Solo Fantasia Tour sono confermate. La prossima in programma è lunedì 12 agosto a Oliveto Lucano, in provincia di Matera (Basilicata). Quanto alla data del 3 agosto, nella storia pubblicata su Instagram si legge: "Seguiranno aggiornamenti in merito ad un'eventuale possibilità di recupero. Resterete continuamente aggiornati con la massima cura. Marco vi ringrazia per il vostro affetto, la vostra vicinanza e la vostra comprensione".