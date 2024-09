video suggerito

Maltempo Emilia Romagna, Laura Pausini pubblica gli aggiornamenti: "Per chi ha bisogno di aiuto" La cantante romagnola sui suoi social sta diffondendo gli aggiornamenti sul maltempo in Emilia Romagna, evacuate mille persone.

A cura di Elena Betti

Laura Pausini, romagnola affezionatissima alla sua regione, nelle ultime ore sta postando su tutti i suoi profili social i continui aggiornamenti riguardo il maltempo in Emilia-Romagna. Tra le città alluvionate c’è la sua Faenza in cui è esondato un fiume. Migliaia di persone evacuate in provincia di Ravenna, a Forlì e nel Bolognese.

I post di Laura Pausini

La cantante da ieri ha iniziato a diffondere gli aggiornamenti sul maltempo. Primo post per Faenza, dove nelle ultime ore si è verificato un grave peggioramento. Nella notte si sono infatti concretizzati i rischi attesi: la piena del torrente Marzeno e dei fiumi Lamone e Senio. Questa mattina Faenza e alcune cittadine limitrofe si sono svegliate allagate.

Poi il messaggio per i comuni di Castel Bolognese, Casola Valsenio, e Riolo Terme, dove nella serata è arrivato un aggiornamento critico a causa dell’innalzamento dei fiumi. La cantante ha diffuso le segnalazioni in cui si invitano i residenti a salire ai piani più alti degli edifici o, se impossibilitati, a cercare un posto sicuro. Si consiglia, poi, di tenere il telefono sempre carico, una torcia ed essere pronti a lasciare le proprie case in fretta nel caso in cui la situazione dovesse degenerare. Laura Pausini ha rilanciato i numeri d’emergenza raggiungibili anche dopo le interruzioni delle linee telefoniche. Per il momento, ha aggiunto, Castel Bolognese – dove vivono i suoi genitori – e Solarolo non hanno subito danni.

La cantante ringrazia i sindaci dei comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo per i costanti aggiornamenti ai cittadini e la Croce Rossa italiana, pubblicando una storia che rimanda al profilo ufficiale in cui vengono indicate le istruzioni per chi ha bisogno di aiuto.

L'impegno di Laura Pausini nel 2023

Pausini ha sempre mostrato grande solidarietà e affetto per la sua regione, già devastata dall’alluvione nel 2023. In quella occasione la cantante aveva aiutato l’Emilia-Romagna devolvendo il cachet di tre suoi concerti ai comuni di Solarolo, dove lei è cresciuta, Castel Bolognese, dove vivono i suoi genitori, e Faenza, dove è nata e dove attualmente vive la sorella. Laura aveva inoltre preso parte al concerto Italia Loves Romagna nel giugno 2023.