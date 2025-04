video suggerito

Madonna ed Elton John fanno pace, una foto mette fine alla faida. La popstar: “Mi ha chiesto di perdonarlo” È finita la faida tra Elton John e Madonna, con la popstar che ha raggiunto il collega inglese che quando l’ha vista le ha chiesto scusa e i due si sono abbracciati: “Grazie per aver perdonato me e la mia boccaccia” ha detto il baronetto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

La guerra tra Elton John e Madonna che andava avanti da anni, soprattutto a causa del cantante inglese pare essere terminata la scorsa notte, quando la cantante ha raggiunto nei camerini del SNL John e lui le ha subito chiesto scusa. Lo hanno raccontato i due su Instagram, con un post della cantante che ha postato una foto abbracciati e la risposta, nei commenti di Elton John: "Abbiamo finalmente seppellito l'ascia di guerra!!! Sono andata a vedere Elton John esibirsi al SNL questo weekend!! WOW. Mi sono ricordata quando ero al liceo: una sera sono uscita di nascosto di casa per vedere Elton esibirsi dal vivo a Detroit! È stata un'esibizione indimenticabile che mi ha aiutato a capire il potere trasformativo della musica" ha scritto Madonna che ha continuato parlando dell'importanza che ha avuto nel suo decidere di fare musica.

La pace tra Madonna ed Elton John

"Vederlo esibirsi quando ero al liceo ha cambiato il corso della mia vita – ha continuato l'artista -. Da bambina mi ero sempre sentita un'outsider e vederlo sul palco mi ha aiutato a capire che andava bene essere diversi, distinguersi, prendere la strada meno battuta. In effetti, era essenziale". Poi Madonna riassume cosa è successo negli anni, per portarli a una faida a distanza: "Nel corso dei decenni mi ha fatto male sapere che qualcuno che ammiravo così tanto condivideva pubblicamente la sua antipatia per me come artista. Non lo capivo. Mi è stato detto che Elton John era l'ospite musicale al SNL e ho deciso di andarci. Dovevo andare nel backstage e affrontarlo. Quando l'ho incontrato, la prima cosa che gli è uscita dalla bocca è stata "Perdonami" e il muro tra noi è crollato. Il perdono è uno strumento potente. Nel giro di pochi minuti ci siamo abbracciati. Poi mi ha detto che aveva scritto una canzone per me e che voleva collaborare. È stato come se tutto si fosse chiuso in un cerchio!! E puoi dire a tutti: Questa è la tua canzone…".

La risposta di Elton John nei commenti Instagram

Nei commenti è stato lo stesso Elton John a ringraziare Madonna per aver perdonato la sua boccaccia: "Grazie per essere venuta a vedermi al SNL. E grazie per aver perdonato me e la mia boccaccia. Non sono orgoglioso di quello che ho detto, soprattutto quando penso a tutto il lavoro pionieristico che hai fatto come artista, aprendo la strada a un'intera generazione di artiste donne per avere successo ed essere fedeli a se stesse. Sei stata anche una delle prime persone a ribellarsi all'HIV/AIDS negli anni '80, portando amore e compassione a così tante persone che ne avevano disperatamente bisogno.

Infine John chiude con un rimando a comunità minacciate in tutto il mondo, sperando che la loro unione, la ritrovata amicizia e collaborazione, possa portare un aiuto ancora maggiore: "Sono grato che possiamo andare avanti. Sono sempre più angosciato da tutta la divisione nel nostro mondo in questo momento. Sia tu che io siamo stati accettati e abbracciati con tutto il cuore da comunità che sono minacciate in tutto il mondo. Unendoci, spero che possiamo fare grandi cose per coloro che hanno davvero bisogno di supporto. E divertitevi un sacco a farlo!!".

Perché Madonna ed Elton John hanno litigato

Ma perché i due avevano litigato? Pare che tutto sia cominciato quando nel 2022 EWlton John parlò di Die another day com della "peggior canzone di Bond di sempre", mentre due anni dopo, ai Q Awards quando criticò la scelta di premiare la collega come miglior artista dal vivo: "Madonna, miglior artista dal vivo? Vaffanculo. Da quando il playback è dal vivo? Penso che chiunque faccia playback sul palco in pubblico quando paghi, tipo, 75 sterline per vederlo dovrebbe essere fucilato". Poi ci fu la vittoria di Madonna ai Golden Globe del 2012, quando la sua Masterpiece vinse contro Hello, Hello e il marito del musicista britannico criticò sui social quella scelta, ottenendo la risposta di Madonna: "[John] è noto per arrabbiarsi con me, quindi non lo so. È brillante e lo adoro, quindi vincerà un altro premio. Non mi sento in colpa".