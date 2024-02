Loredana Bertè e il sogno Eurovision 2024: è tra i finalisti di Una voce per San Marino Sono stati annunciati i nomi dei Big che parteciperanno alla finale di Una voce per San Marino, la competizione per scegliere il rappresentante sanmarinese al prossimo Eurovision Song Contest 2024 a Malmo: tra i nomi Loredana Bertè e i Jalisse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Loredana Bertè e Jalisse, Sanremo 2024

Si avvicina la fase finale di Una voce per San Marino, la kermesse musicale che si terrà da oggi 19 febbraio, fino al 23, giorno della finalissima. La competizione decreterà il rappresentante sanmarinese a partecipare al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia. La scorsa edizione vide la vittoria del gruppo rock pistoiese Piqued Jacks con Like an animal, mentre l'anno prima, Achille Lauro aveva vinto con Stripper, rappresentando San Marino durante la kermesse europea che si tenne a Torino. La vittoria di Achille Lauro a poche settimane dalla partecipazione sanremese con Domenica, potrebbe ripetersi nella prossima edizione di Una voce per San Marino, che vede tra i protagonisti Loredana Bertè. La cantante, una delle protagoniste del Festival di Sanremo con Pazza, vincitrice anche del Premio Mia Martini, è stata inserita nel lotto degli otto finalisti della categoria Big della competizione.

Parteciperà anche un brano scritto dall'AI

Insieme a lei, anche altre protagoniste della musica italiana del passato, ma non solo: da Marcella Bella ai Jalisse, risaliti durante la finale di Sanremo 2024, sul palco dell'Ariston, a 27 anni dalla vittoria come esordienti. Ma anche Pago, La Rua e i due autori britannici Aaron Sibley e Aimie Atkinson. E qui cominciano le sorprese, che vedono anche la partecipazione di un collettivo composto da Wlady, Corona, Ice Mc, Cameo e Dj Jad, ma non solo. Perché ci sarà anche un brano proveniente dal Contest prodotto da Casperaki, che si occupa di produzione musicale e AI. Infatti, Dana Gillespie, cantante blues britannica, si esiberà con The Last Polar Bear, un brano scritto dalla piattaforma AI e trasformata dalla stessa cantautrice in un inno ambientalista. Ma durante la finale del prossimo 23 febbraio non saranno solo questi nove artisti a salire sul palco.

Il sogno di Loredana Bertè: l'Eurovision Song Contest 2024

Durante la serata condotta da Fabrizio Biggio, parte integrante di Viva Rai2! e del duo comico I Soliti Idioti, e dalla conduttrice televisiva e radiofonica e attualmente speaker di Virgin Radio Melissa Greta Marchetto, ci saranno anche otto artisti emergenti a gareggiare tra di loro. La speranza del pubblico, soprattutto quello sui social, è quello di vedere Loredana Bertè giocarsi la possibilità di partecipare all'Eurovision, come confessato in conferenza stampa durante Sanremo 2024. In un appello ai giornalisti presenti nella Sala Stampa, disse: "Votate per me, io vorrei andare all'Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita". Come si può apprendere dal regolamento, che è possibile consultare sul sito della competizione, Loredana Bertè dovrà per forza presentare un brano inedito: Pazza non sarà la canzone che la porterà all'Eurovision Song Contest 2024.