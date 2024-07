video suggerito

Bertè alle fan di Taylor Swift dopo il coro “Sei Bellissima”: “Fatele sapere che è la mia canzone” In un video, rilanciato anche dal TG1, Loredana Bertè ha fatto un appello ai fan di Taylor Swift, dopo i migliaia di video del suo concerto in cui veniva intonata la sua Sei Bellissima. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Sono passate solo poche ore dal doppio appuntamento allo stadio San Siro di Taylor Swift, di nuovo in concerto in Italia a 13 anni dal suo ultimo arrivo ai Magazzini Generali di Milano. Uno spettacolo vissuto su una connessione totale tra la cantante e il suo pubblico italiano, come testimoniano i reiterati tentativi di Swift in italiano, da "Vi amo tutti" a "Col caz**" e "Manco morta" urlati da un elemento del suo corpo di ballo durante l'esibizione con We are never ever getting back together. Ma a diventare uno degli highlight del concerto, c'è il coro del pubblico a Taylor Swift, intonando le parole di Sei Bellissima di Loredana Bertè. Non proprio una novità nell'attualità dei concerti in Italia, ma la viralità dei video che hanno ripreso la scena, hanno richiamato anche l'autrice del brano, protagonista durante la messa in onda del TG1 delle 20. Infatti, la cantante ha fatto un appello a tutto il fandom italiano di Swift, chiedendo loro di far arrivare la notizia alla cantautrice statunitense: "Praticamente mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano Sei Bellissima a Taylor Swift. Fate sapere che Sei Bellissima è una canzone mia, che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift".

L'appello di Loredana Bertè ai fan di Taylor Swift

Il tono spigliato, nel video mandato in onda dal TG1, racconta dell'orgoglio della cantante verso il brano pubblicato nel 1975, che le ha permesso di diventare una delle voci più iconiche della musica italiana. La cantante è reduce quest'anno da un doppio impegno, il primo nei primi giorni di febbraio che l'ha portata sul palco del Festival di Sanremo 2024 con Pazza, il secondo molto più recente. Infatti, lo scorso 24 maggio, insieme agli Eiffel 65, ha pubblicato il singolo estivo Bestiale. Proprio il duo torinese, in un'intervista a Fanpage.it, ha raccontato così l'esperienza con la cantante calabrese: "Si è innamorata del pezzo e abbiamo avuto la possibilità di conoscerci quando siamo stati a registrare a Milano. Abbiamo conosciuto anche un altro lato, è una persona dolcissima, un'anima pura. Abbiamo capito perché è amata in tutt'Italia: poi è normale che se senti la sua voce, il suo graffio, le riconosci tutti i meriti come artista".

La storia di Sei Bellissima di Loredana Bertè

Sei Bellissima è entrata nella ristretta cerchia dei brani italiani, divenuti ormai simbolo della musica della nostra penisola. Un brano che resiste al tempo, è stata pubblicata nel 1975, e che tutt'ora trascende connotazioni anagrafiche, ma anche di genere musicale. Basti pensare che il ritornello della canzone è stato dedicato ad artisti come Mengoni, ma anche Marracash, Taylor Swift e Chris Martin dei Coldplay, anche nel suo recente appuntamento romano. Sei Bellissima appartiene al secondo 45 giri di Loredana Bertè, in cui è inclusa anche Spiagge di notte: il brano venne scritto da Claudio Daiana e le musiche da Gian Pietro Felisatti. La canzone è stata inserita anche nella colonna sonora, 10 anni più tardi dalla sua pubblicazione, del film La Messa è finita di Nanni Moretti. Negli ultimi anni Bertè ha svelato di esser stata co-autrice del brano, anche se non presente nei crediti, il motivo era legato alla sua mancata iscrizione alla SIAE in quegli anni.